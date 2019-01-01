ألمانيا تفتتح أول متحف لتطبيق إنستجرام 25 أكتوبر

10:46 ص | السبت 19 أكتوبر 2019
تطبيق انستجرام

تطبيق انستجرام

كتب: أ ش أ

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يفتتح في مدينة دوسلدورف الألمانية أول متحف لتطبيق إنستجرام لتبادل الصور في 25 أكتوبر الجاري.

ويمكن للزائرين البحث عن أفضل تصميم ديكور أو رسم من بين 25 خلفية رائعة وجذابة، وارتداء مجموعة متنوعة من الأزياء، حيث يحتوي المتحف على الكثير من غرف تبديل الملابس.

وقال أحد مؤسسي المتحف: "نريد إخراج الناس من حياتهم اليومية إلى عالم الأحلام"، مشيرا إلى أنه كان يرى الناس تستعد لالتقاط الصور في كل زاوية بشوارع المدينة عاصمة ولاية شمال الراين- فيستفاليا بغرب ألمانيا، ومن ثم تولدت لديه فكرة المتحف لتوفير أفضل صورة مثالية على إنستجرام، المستوحاة من متاحف الإنستجرام المنتشرة في الولايات المتحدة.

سعر دخول المتحف 29 يورو

وتتنوع خلفيات الصور التي يضمها المتحف ما بين شاطئ في كاليفورنيا إلى الحي الصيني في سان فرانسيسكو ومحطة بنزين وردية وسيارة كاديلاك متوقفة.

ويبلغ سعر دخول المتحف 29 يورو مع توفير عصا السيلفي وجهاز الشحن "باور بنك" لشحن الهواتف المحمولة الذكية.

وأشار موقع "لوكال" الإخباري إلى أن فكرة متحف لتطبيق إنستجرام في العالم المتحدث بالألمانية ليست جديدة، فقد سبقتها فيينا حيث افتتح أول متحف لتطبيق إنستجرام الذي يعمل أيضا كشبكة اجتماعية.

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