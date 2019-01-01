PUBG تواجه حظرا في دولة جديدة

10:27 م | الجمعة 18 أكتوبر 2019
PUBG

PUBG

كتب: مصطفى الصبري

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مرّت لعبة PUBG الشهيرة بفترة حظر مؤقتة في بنجلاديش، اليوم الجمعة، وسط مخاوف متزايدة من أن اللعبة تؤثر سلبًا على الشباب.

وتم تكليف لجنة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش(BTRC)، بناءً على توصيات الشرطة، يوم الجمعة بتنفيذ توجيه حكومي بشأن اللعبة ينص على حظرها.

ومع ذلك، قال وزير البريد والاتصالات مصطفى جبار إنه سيتم رفع الحظر بعد مراجعة الأمر، ولم يخوض الوزير في التفاصيل حول سبب تغيير قرارهم الذي اتخذ في وقت سابق.

في وقت سابق، قال نزم إسلام، نائب المفوض الإضافي لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة بنجلاديش: "نحن قلقون من التأثير النفسي والاجتماعي الذي تحدثه PUBG على شبابنا".

وأضاف "تلقينا شكاوى من عديدة من أولياء الأمور، وعبر وزير البريد والاتصالات عن قلقه لنا، واشتكى الكثيرون من أن الطلاب أدمنوا اللعبة، وأهملوا الدروس بسبب ذلك، ظلوا ليال طويلة بلا نوم من أجلها".

وسبق بنجلاديش، عدة مدن في الهند وبعض البلدان الأخرى، بما في ذلك الصين ونيبال والأردن والعراق، في حظر PUBG، كما ألقت الشرطة الهندية القبض على العديد من الشباب بسبب ممارسة اللعبة.

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