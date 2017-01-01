صور.. هل شاركت مايا خليفة في مظاهرات لبنان؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة، الأمريكية من أصل لبناني، مايا خليفة، وقالوا إنها أثناء مشاركتها في تظاهرات لبنان، التي اشتعلت منذ أمس.

وتظهر في الصورة المنتشرة مايا خليفة وهي تسير في شارع وخلفها حشد من الناس، وأمامها بخطوة شخص يلتقط صورة "سيلفي"، ما جعل الكثيرون يصدقون أنها تشارك فعلا في التظاهرات في لبنان.

وانتشرت تغريدات كثيرة عن مايا خليفة، ومشاركتها في المظاهرات المشتعلة في بلد الأرز منذ أمس، معظمها ساخر.

حقيقة مشاركة مايا خليفة في مظاهرات لبنان

الحقيقة أنه ليس هناك أنباء تؤكد مشاركة مايا خليفة في المظاهرات، أما عن هذه الصورة المنتشرة التي يقول عنها رواد السوشيال ميديا إنها من مشاركة الممثلة الإباحية المعتزلة في تظاهرات لبنان، فهي قديمة، منذ 2017، وليست في لبنان أصلا، بل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر هذه الصورة شاب من سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، تحديدا في نهاية يونيو 2017، وحكى تفاصيل الصورة التي التقطها مع مايا خليفة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الصورة "السليفي" التي التقطها الشاب الأمريكي الذي يسمي حسابه "Hudspeth"، مع ممثلة الإباحية المعتزلة، كانت دون أن يستأذنها، ما جعله يتعرض لعقابا حادا.

وكتب الشاب البالغ من العمر وقتها 20 عاما، ضاحكا، "التقطت صورة مع مايا خليفة ولكمتني في وجهي وسببت لي كدمة"، وأرفق في التغريدة الصورة التي التقطها مع مايا وصورة أخرى لكدمة في وجهه من أثر لكمتها.

الأوضاع اليوم في لبنان.. إحراق إطارات وإغلاق طرق

واستمرت عملية إغلاق الطرقات وإحراق الإطارات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والضرائب الجديدة، في مختلف المناطق، بعد ليلة من الاحتجاجات الغاضبة عمت المناطق اللبنانية.

وتم قطع الطريق السريع الساحلي في بترون شمالا باتجاه طرابلس، وعند محلة الدورة وأنطلياس وسن الفيل باتجاه بيروت، وفي البقاع تم إغلاق طريق شتورا بالاتجاهين.

وتسعى القوى الأمنية لإعادة فتح الطرقات وسط إصرار المتظاهرين والمعتصمين على تحركهم الاحتجاجي، فيما أغلقت المصارف والمدارس وبعض المؤسسات التجارية نتيجة للتطورات المتلاحقة.

وشهدت بيروت الليلة الماضية استخدام قوات الأمن اللبنانية للغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، الذين واصلوا التظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، ما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء.

وحمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، واتهم المشاركون في المظاهرات أركان الدولة جميعا بـ"السرقة والفساد وإبرام صفقات مشبوهه".