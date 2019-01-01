بالصور.. أفضل 3 مدن في العالم من دولة واحدة

كشفت مجلة "كوند ناست ترافيلر"الأمريكية، أن اليابان تضم ثلاث من أفضل عشر مدن على مستوى العالم.

المدن اليابانية الثلاثة هم طوكيو وأوساكا وكيوتو

وأوضحت المجلة - في عددها الأخير - أن المدن الثلاث هي طوكيو العاصمة وكيوتو وأوساكا، مشيرة إلى أن طوكيو تصدرت القائمة للعام الرابع على التوالي.

وأضافت أن كيوتو أحتلت المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي بينما صعدت اوساكا للمركز الخامس من المركز الثاني عشر.

من جانبها، أوضحت منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن هذه هي المرة الأولى التي توجد فيها ثلاث مدن يابانية بين المدن الكبرى.

وشارك في التصويت 600 ألف من قراء المجلة مع استبعاد المدن الأمريكية التي ضمتها قائمة منفصلة.