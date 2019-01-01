بالصور.. أفضل 3 مدن في العالم من دولة واحدة

12:20 م | الجمعة 18 أكتوبر 2019
مدينة أوساكا

مدينة أوساكا

كتب: أ ش أ

أخبار متعلقة

ارتفاع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" في اليابان لـ 56 شخصا

ارتفاع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" في اليابان لـ 56 شخصا

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "هاجيبيس" في اليابان إلى 77

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "هاجيبيس" في اليابان إلى 77

اليابان تشارك في برنامج فضاء أمريكي لاستكشاف القمر

اليابان تشارك في برنامج فضاء أمريكي لاستكشاف القمر

الصين تحتج على تقديم رئيس وزراء اليابان قربانا روحانيا لضريح ياسوكوني

الصين تحتج على تقديم رئيس وزراء اليابان قربانا روحانيا لضريح ياسوكوني

كشفت مجلة "كوند ناست ترافيلر"الأمريكية، أن اليابان تضم ثلاث من أفضل عشر مدن على مستوى العالم.

المدن اليابانية الثلاثة هم طوكيو وأوساكا وكيوتو 

وأوضحت المجلة - في عددها الأخير - أن المدن الثلاث هي طوكيو العاصمة وكيوتو وأوساكا، مشيرة إلى أن طوكيو تصدرت القائمة للعام الرابع على التوالي.

وأضافت أن كيوتو أحتلت المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي بينما صعدت اوساكا للمركز الخامس من المركز الثاني عشر.

من جانبها، أوضحت منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن هذه هي المرة الأولى التي توجد فيها ثلاث مدن يابانية بين المدن الكبرى.

وشارك في التصويت 600 ألف من قراء المجلة مع استبعاد المدن الأمريكية التي ضمتها قائمة منفصلة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

الالتهاب السحائي.. تعريف بالمرض وخطوات الوقاية منه

الالتهاب السحائي.. تعريف بالمرض وخطوات الوقاية منه

خلال الأيام الماضية، احتل مرض الالتهاب السحائي مقدمة قائمة البحث عبر جوجل، بسبب مخاطر هذا المرض الذي يهاجم مراكز الضعف في الجهاز العصبي إذا أصاب الطفل.
احذر تواجدها على هاتفك.. جوجل تحذف 29 تطبيقا من متجرها

احذر تواجدها على هاتفك.. جوجل تحذف 29 تطبيقا من متجرها

حذفت جوجل 29 تطبيقا من متجرها، بسبب تهديدهم لخصوصية المستخدمين.
فيديو "مرعب" من داخل مختبر للسموم: القرود تصرخ ألما والكلاب تنزف

فيديو "مرعب" من داخل مختبر للسموم: القرود تصرخ ألما والكلاب تنزف

فيديو "مرعب" من داخل مختبر للسموم: القرود تصرخ ألما والكلاب تنزف
داخلها مخلوقات قاتلة مخفية.. تحذيرات من لعبة شهيرة تهدد الأطفال

داخلها مخلوقات قاتلة مخفية.. تحذيرات من لعبة شهيرة تهدد الأطفال

حذر العلماء من لعبة مطاطية منتشرة بشكل واسع بين الأطفال، تعيش بها كائنات دقيقة مميتة.
الفراعنة كلهم "سمباتيك" إلا الملك أخناتون بـ"كرش".. عالم يوضح السبب

الفراعنة كلهم "سمباتيك" إلا الملك أخناتون بـ"كرش".. عالم يوضح السبب

" إختاتون" أحد أشهر ملوك مصر القديمة، وهو الملك الذي حكم مصر لمدة 17 عاما خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وبالرغم من أن الثورة الدينية هي أشهر ما يميز