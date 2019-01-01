سفينة رحلات تدشن أكبر ساقية دوارة في عرض البحر

ساقية دوارة
تعتزم سفينة رحلات سياحية تدشين أكبر لعبة ساقية دوارة في العالم في عرض البحر.
وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن السفينة التي تسمى "جلوبال دريم" يجري حاليا بناؤها في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلاتها فى عام 2021.
وقالت الصحيفة إن اللعبة الدوارة التي تبلغ 300 متر، ستكون الأولى من نوعها، وستسمى "سبس كروزر" ويتم بناؤها حاليا بواسطة مورير رايدز.
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