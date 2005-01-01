بعد وفاة أليسيا ألونسو.. 10 معلومات عن أسطورة البالية الكوبية

98 عاما من حب الباليه، أخلصت له وعشقته، فأصبح جزءًا من كيانها، بل وأضحى الشيء المميز فيها، قبل أن تفارق الحياة أليسيا ألونسو أسطورة الباليه الكوبية، بحسب ما أعلن رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقال كانيل على تويتر: "رحلت أليسيا ألونسو وتركت فراغا كبيرا لكنها تركت أيضا إرثا هائلا.. شكرا يا أليسيا على عملك الخالد هذا"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتستعرض الوطن معلومات عن أليسيا ألونسو في السطور التالية:

- ولدت في 21 ديسمبر 1920.

- هي من أصل كوبي ولدت في هافانا، عاشت في نيويورك في الفترة من "1937–1948"، ثم مدريد في الفترة من "2005 - 2017".

- هي مصممة رقص، وراقصة باليه، وسيدة أعمال، ومعلمة رقص.

- حصلت على جوائز منها: "نيشان خوسيه مارتي، نيشان فاسكو نونييث دي بالبوا، وسام جوقة الشرفوسام الفنون والآداب الفرنسي، وسام إيزابيلا الكاثوليكية، نيشان العقاب الأزتكي".

- تعد ألونسو واحدة من أعظم راقصات الباليه في القرن العشرين.

- حققت شهرة عالمية في الأربعينيات، واستغلت نجوميتها لتوسيع شهرة الباليه في بلدها وتكوين أكبر مدرسة للباليه في العالم.

- أدارت فيما بعد مؤسسة الباليه الكوبية الوطنية لعقود.

- تزوجت من فيرناندو ألونسوعام 1937، ولها ابنه واحيدة هي لورا ألونسو.

- رفضت أليسيا أن تغادر كوبا، على رغم العروض السخية للعمل في الخارج.

- أسست مدرسة خاصة في عالم الباليه، هي المدرسة الكوبية التي تختلط فيها الموسيقى الكلاسيكية مع الإيقاعات المحلية؛ لتكون النتيجة نمطا فنيا يلقى قبولًا واسعًا في البلاد.

- توفيت اليوم 17 من أكتوبر عن عمر ناهز 98 عامًا.

- كانت ترتدي دائمًا نظارة سوداء في آخر أيامها لأنها لم تعد ترى، لكنها تستطيع تخيل حركاتهم، وكانت تقول "أنا أرقص في رأسي".