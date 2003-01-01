اندلاع معارك شرسة بعد القبض على نجل "إمبراطور المخدرات" في المكسيك

10:45 ص | الجمعة 18 أكتوبر 2019
اندلاع معارك شرسة بعد القبض على نجل "إمبراطور المخدرات" في المكسيك

اندلاع معارك شرسة بعد القبض على نجل "إمبراطور المخدرات" في المكسيك

كتب: كريم عثمان

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ذكرت محطتا "تليفيزا وميلينيو" أن قوات الأمن المكسيكية أكدت اعتقال إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان، الشهير باسم "إل تشابو"، ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان، معقل عصابة "كارتل سينالوا" التي يرأسها خواكين، الذي يُعتقد أنه وإخوته من العناصر النافذة في المنظمة منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة.

وقال أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكي، إن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في سينالوا في وقت لاحق، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ويعد إل تشابو أكبر تاجر مخدرات في المكسيك منذ العام 2003، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية تعتبره "أقوى مهربي المخدرات في العالم".

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