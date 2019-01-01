وفاة أسطورة البالية أليسيا ألونسو عن عمر 98 عاما

07:21 ص | الجمعة 18 أكتوبر 2019
أليسيا ألونسو

أليسيا ألونسو

كتب: كريم عثمان

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أعلن رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وفاة أليسيا ألونسو، أسطورة الباليه الكوبية، عن عمر ناهز 98 عاما.

وقال "كانيل" على تويتر: "رحلت أليسيا ألونسو وتركت فراغا كبيرا لكنها تركت أيضا إرثا هائلا.. شكرا يا أليسيا على عملك الخالد هذا"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وتعد ألونسو واحدة من أعظم راقصات الباليه في القرن العشرين، وحققت شهرة عالمية في الأربعينيات، وقد استغلت نجوميتها لتوسيع شهرة الباليه في بلدها وتكوين أكبر مدرسة للباليه في العالم، وأدارت فيما بعد مؤسسة الباليه الكوبية الوطنية لعقود.

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