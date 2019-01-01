تُسبب الالتهابات.. تحذير جديد من استخدام سماعات الأذن

حذر أطباء متخصصون في مجال صحة الأذنين من استخدام سماعات الأذنين بانتظام، خصوصا في الدول التي تتمتع بطقس رطب، ونصحوا بقطع هذه العادة للأبد.

وقالت خبيرة في مجال صحة الأذنين في مؤسسة "إيرويركس"، ليزا هيلويج، إن استخدام سماعات الأذن يمكن أن يتسبب في تراكم الأوساخ والعرق والزيت والجلد الميت والشعر، ويتركها داخل الأذن، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا بالفعل إلى الإصابة بالتهابات الأذنين، بحسب "سكاي نيوز".

وتابعت الخبيرة مؤسسة "إيرويركس" أن أي شيء يعطل المسار الطبيعي للشمع (الصملاخ) في الأذنين يسبب تراكم الشمع، ومثل سدادات الأذن وأجهزة السمع، تستقر السماعات في ذلك الجزء من القناة السمعية حيث يتم إنتاج الشمع، ويمكن أن تحفز على إنتاج المزيد منه أثناء استخدامها.

تمتلك الآذان طريقة فعالة للتنظيف الذاتي وتتخلص بانتظام من الأوساخ المتراكمة، إضافة إلى أن شمع الأذنين له كثير من الفوائد المهمة الأخرى، بما فيها حماية قناة الأذن وترطيبها.

وأضافت ليزا هيلويج أن هذا الأمر يمثل مشكلة لمن يرتدون سماعات الأذنين، وبشكل خاص في البلدان الرطبة، مفسرة ذلك بأن المياه "تُحبس" خلف الشمع، أما يسبب التهاب الأذن، إلى جانب أعراض أخرى مثل الألم والرائحة الكريهة والإفرازات والحكة، كما تتعلق الأوساخ وشمع الأذنين بالسماعات، وتصبح بيئة ملوثة بالكامل، تؤدي إلى إصابة الأذن بالتهابات تستدعي طلب المساعدة الطبية.

أما عن خطوات مواجهة التهاب الأذنين عند حدوثه، فنصحت هيلويج بأنه يجب على الإنسان الحفاظ على أذنيه جافتين، ومن المهم أن يترك الإنسان فرصة مناسبة لآذانه لتنظيف نفسها، نظرا لأن هذا العضو مجهز تماما بـ"المعدات" المناسبة للقيام بذلك، فمثلا طبقة الجلد الميت تشق طريقها من وسط طبلة الأذن إلى الأذن الخارجية ويحملها الشمع من الأذنين، إلا أن السماعات وسدادات الأذن "قد تضعف آلية التنظيف الذاتي".

وأوصت الخبيرة مؤسسة "إيرويركس" بالحفاظ على نظافة سماعات الأذن، ودعت إلى ترك شمع الأذن على السماعات حتى يجف عليها طوال الليل، ثم إزالتها بفرشاة صغيرة ومسحها بواسطة الكحول الطبي في صباح اليوم التالي.