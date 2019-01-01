فتحي عبدالوهاب يستعد لـ"جوكر مصر".. ومصادر: لم يحسم أمره حتى الآن

08:44 م | الخميس 17 أكتوبر 2019
فتحي عبدالوهاب

فتحي عبدالوهاب

كتب: فادية إيهاب

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"جوكر مصر قريبا".. بتلك الجملة، نشرت الصفحة الرسمية للفنان فتحي عبدالوهاب، صورة له وهو متقمص شخصية "الجوكر" الشهيرة، وذلك بعد أيام من تصدره قائمة التريندات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد وقوع الاختيار عليه من قبل الجماهير بأنه الفنان الأقرب لتجسيد تلك الشخصية.

وذكرت مصادر مقربة للفنان فتحي عبدالوهاب، خلال حديثها مع "الوطن" أنه بالفعل معروض عليه أكثر من عمل لتجسيد شخصية الجوكر لكنه لم يستقر حتى الآن.

وأضافت المصادر، أنه تمت مشاركة صورة الفنان مواكبة لتصدره قائمة التريندات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد رواد تويتر طرح سؤالا، مضمونه: "مين مصري ممكن يقوم بدور الجوكر بدون افتعال؟"؛ ليكون الإجماع على الفنان فتحي عبدالوهاب.

ورغم أن عدد من المتابعين اقترحوا اسمي الفنانين محمد فراج وخالد الصاوي لتجسيد شخصية الجوكر في بادئ الأمر؛ إلا أنهم أجمعوا في النهاية على فتحي عبدالوهاب، نظرا لأنه البطل الأقرب لتجسيد الشخصية السيكوباتية، بحسب آرائهم.

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