داخلها مخلوقات قاتلة مخفية.. تحذيرات من لعبة شهيرة تهدد الأطفال

اكتشف فريق من العلماء خطرا جسيما موجودا في لعبة أطفال منتشرة بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، ويتمثل ذلك في احتوائها على مخلوقات مميتة غير مرئية، بالإضافة إلى احتوائها على أنواع خطيرة من البكتيريا التي تسبب العديد من الأمراض.

وتوصل العلماء إلى أن لعبة البطة المطاطية، التي تتعرض دوما للبلل، إذ يلعب بها الأطفال خلال الاستحمام، تحتوي على مخلوقات قد تكون مميتة وغير مرئية، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

وانتشر مقطع فيديو مصور للعبة لحظة فتحها لمعاينة ما في داخلها، حيث ظهرت داخلها أوساخ سوداء كثيرة جدا.

وأكد العلماء بعد التحليل أنهم وجدوا كميات هائلة وأنواعا عديدة من بكتيريا ضارة مثل "الإشريكية القولونية"، التي تعتبر بعض سلالاتها خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى إسهال دموي وتقيؤ.

وذكر العلماء أيضا أنهم وجدوا بكتيريا "فيلقية"، التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، مشيرين إلى أنهم وجدوا البكتيريا في كل 4 من أصل 5 دمى.