يضخ ملايين البكتيريا.. دراسة: كوب شاي يوميا يقوي جهاز المناعة

07:13 ص | الخميس 17 أكتوبر 2019
الشاي

الشاي

كتب: وكالات

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كشفت دراسة جديدة فائدة جديدة لتناول الشاي، بجانب الفوائد التي أعلن عنها في دراسات سبقة، والتي أهمها أنه يخفض الكوليسترول وضغط الدم ما تعد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

توصلت دراسة حديثة، نشرت في مجلة Nutrients، إلى أن الشاي قادر أيضا على حماية الدماغ من التلف، وهذا من شأنه خفض خطر الإصابة بالخرف، بالإضافة إلى أنه يقوي المناعة من خلال إعادة توازن البكتيريا التي تعيش في الأمعاء، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

جسد الإنسان بيئة يعيش بها تريليونات من الميكروبات المهمة للصحة، لدرجة أن العلماء شبهوها بنظام المناعة الثاني، وهو ما استند إليه الباحثون لإثبات صحة نتائجهم.

بعد تحليل الباحثين خلال الدراسة الحديثة لنتائج 24 دراسة سابقة، ووجدوا أن من يشربون الشاي لديهم مستويات أعلى من "البكتيريا الصديقة" التي تحمي من المشاكل الصحية، وعدد أقل من البكتيريا المعروفة علميا باسم "متينات الجدار"، التي ترفع خطر الإصابة بالسمنة والسكري والالتهابات.

والعمل الرئيسي لـ"متينات الجدار" هو استخراج الطاقة من الطعام، لذا في حالة تواجدها بمستويات عالية، ترتفع احتمالات زيادة الوزن.

وعلى الرغم من أنه اهتمت الدراسة الحديثة بتأثير الشاي الأخضر، إلا أن العلماء يؤكدون أن الشاي الأسود يظهر فوائد مماثلة، إذ قال الدكتور تيم بوند، أحد الباحثين في الدراسة: "ما يزال الشاي مجالا من مجالات العلوم الناشئة، ولكن آثاره المحتملة على الصحة هائلة".

وتابع بوند: "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن شرب الشاي يمكن أن يقطع شوطا مهما نحو استعادة التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، ومن خلال القيام بذلك، فإنه يدعم نظام المناعة لدينا ويحمينا من الأمراض، وكوب بسيط من الشاي يمكنه تغيير بكتيريا الأمعاء نحو سلالات أكثر إيجابية".

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