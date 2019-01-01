محكمة إيطالية توافق على إعارة بعض أعمال دافنشي لمتحف اللوفر الفرنسي

02:10 ص | الخميس 17 أكتوبر 2019
محكمة إيطالية توافق على إعارة بعض أعمال دافنشي لمتحف اللوفر الفرنسي

محكمة إيطالية توافق على إعارة بعض أعمال دافنشي لمتحف اللوفر الفرنسي

كتب: (أ.ش.أ)

أخبار متعلقة

بذكرى ميلاده.. اكتشاف جديد في حياة "دافنشي" كشفته إحدى لوحاته

بذكرى ميلاده.. اكتشاف جديد في حياة "دافنشي" كشفته إحدى لوحاته

بينها "السيد المسيح والموناليزا".. أشهر لوحات ليوناردو دافنشي

بينها "السيد المسيح والموناليزا".. أشهر لوحات ليوناردو دافنشي

الكشف عن موعد "نهاية العالم" بعد فك شفرة "العشاء الأخير" لـ"دافنشي"

الكشف عن موعد "نهاية العالم" بعد فك شفرة "العشاء الأخير" لـ"دافنشي"

مكتبة الإسكندرية تحيي الذكرى الــ500 لرحيل دافنشي الأربعاء

مكتبة الإسكندرية تحيي الذكرى الــ500 لرحيل دافنشي الأربعاء

قررت محكمة فينسيا، رفض قرار محكمة أدنى بمنع سفر أعمال الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشى للخارج، مؤكدة "أن عرض أعمال دافنشي الفنية في متحف اللوفر يمثل حالة استثنائية على الصعيد العالمي"، مستندة إلى أن رغبة إيطاليا في استعراض تراثها الفني وتعظيم الدعاية له يدفع المحكمة إلى رفض طلب منع إعارة أعمال دافنشى الفنية لمتحف اللوفر.

وذكرت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية، أمس الأربعاء، أن منظمة إيطالية تحمل اسم "إيطاليا نوسترا" رفعت شكوى تؤكد فيها أن الأعمال الفنية المطلوب إعارتها هشة للغاية؛ ومن ثم فإنه من الخطورة السماح بسفرها للخارج للعرض في متحف اللوفر، في إطار الاحتفال بمرور 500 عام على وفاة دافنشي، فيما أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية أن اللوحات مؤمن عليها بأكثر من مليار يورو.

يذكر أن دافنشى - الذي يوصف بأنه عبقري عصر النهضة - ولد فى توسكانيا بإيطاليا، وتوفي في فرنسا عام 1519 عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن أشهر أعماله لوحة "الموناليزا" التي حيرت العالم بابتسامتها الغامضة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"جاي تموت ولا تهزر!".. فيديو لعزاء تحول لموجة ضحك بسبب رسالة مسجلة

"جاي تموت ولا تهزر!".. فيديو لعزاء تحول لموجة ضحك بسبب رسالة مسجلة

في عزاء احد الضباط القدامى الأيرلنديين، فوجئ المشيعون بصوت الفقيد ينبعث من داخل التابوت بعد انزاله في القبر، طالباً اخراجه، قبل ان يوضح أنها مزحة لتوديع أصدقائه
مستني نهاية العالم.. رجل يعزل أسرته عن الحياة 9 سنوات في غرفة سرية

مستني نهاية العالم.. رجل يعزل أسرته عن الحياة 9 سنوات في غرفة سرية

أكد ويستربيك على أن الشاب ذكر أن لديه إخوة وأخوات يعيشون في المزرعة، هو الأكبر سناً بينهم، ويريد إنهاء الطريقة التي كانوا يعيشون بها
احذر تواجدها على هاتفك.. جوجل تحذف 29 تطبيقا من متجرها

احذر تواجدها على هاتفك.. جوجل تحذف 29 تطبيقا من متجرها

حذفت جوجل 29 تطبيقا من متجرها، بسبب تهديدهم لخصوصية المستخدمين.
"قلم" أنقذ سكرتير السادات من الموت في حادث المنصة

"قلم" أنقذ سكرتير السادات من الموت في حادث المنصة

روى عمرو شلبي، مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل موقف نجاة سكرتير الرئيس الراحل السادات من حادث المنصة.
الالتهاب السحائي.. تعريف بالمرض وخطوات الوقاية منه

الالتهاب السحائي.. تعريف بالمرض وخطوات الوقاية منه

خلال الأيام الماضية، احتل مرض الالتهاب السحائي مقدمة قائمة البحث عبر جوجل، بسبب مخاطر هذا المرض الذي يهاجم مراكز الضعف في الجهاز العصبي إذا أصاب الطفل.