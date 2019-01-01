بـ 2.6 مليون جنيه للمنشور.. صلاح من أعلى الرياضيين أجرا في إنستجرام

صارت مواقع التواصل الاجتماعي مصدر دخل عال جدا يستفيد منه المشاهير حول العالم، فنجوم الرياضة مثلا من المشاهير الذين يربحون ملايين الدولارات في العام من هذه المنصات، وعلى رأسها "إنستجرام".

ونشر موقع "hopperhq" قائمة بأعلى نجوم الرياضة دخلا، استنادا إلى عنصرين، أولهما عدد متابعيهم، وثانيهما الأجر الذي يتقاضونه مقابل نشر صورة واحدة أو منشور دعائي.

احتل رأس القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتابعه أكثر من 172 مليون شخص في العالم، ويتقاضى مقبل الإعلان الواحد نحو 975 ألف دولار.

وجاء في المرتبة الثانية بين لاعبي الكرة، النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار داسليفا، الذي يتابعه 121 مليون شخص حول العالم، ويربح 722 ألف دولار مقابل المنشور الواحد.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، الذي يتابعه ما يزيد عن 123 مليون شخص، ويتقاضى 648 ألف دولار مقابل الإعلان الواحد.

وفاز النجم الإنجليزي ولاعب فريق ريال مدريد السابق ديفيد بيكهام بالمركز الرابع، حيث يتابعه على إنستجرام ما يتخطى 56 مليون شخص، ويتقاضى 357 ألف دولار مقابل المنشور الواحد.

ترتيب محمد صلاح في قائمة أعلى نجوم الرياضة دخلا من إنستجرام

أما نجم منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإسباني، فلم يغب عن القائمة التي ضمت أعلى نجوم الرياضة دخلا من إنستجرام، فجاء في المركز الـ12، إذ يتابعه أكثر من 30 مليون شخص، ويتقاضى 165 ألف دولار مقابل المنشور الدعائي الواحد، أي 2 مليون و680 ألف جنيه مصري.

وكانت آخر صورة شاركها صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، اليوم، وهي من احتفاله بعيد ميلاد ابنته "مكة"، بأزياء فيلم الرسوم المتحركة "أنيميشن" "موانا"، والتي حصدت مليون و880 ألف إعجاب.

ونشر محمد صلاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور له برفقة مكة، وهما يرتديان أزياء تشبه الموجودة في الفيلم الكارتوني الشهير، ومعهما "تورتة عيد الميلاد".

وكتب أبو مكة معلقا على الصور "أنا، ماوي، أقدم لكم موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".