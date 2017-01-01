تفكيك موقع يستغل الأطفال جنسيا والقبض على أكثر من 300 شخص في 38 بلدا

أعلنت السلطات البريطانية والأمريكية، اليوم، تفكيك موقع على الإنترنت يروج للاستغلال الجنسي للأطفال كان يبيع مشاهد مصورة لاعتداءات جنسية ضحاياها من الأطفال، وجرى خلال العملية القبض على 337 شخصًا في 38 دولة، وأثر تفكيك الموقع الذي وصف بأنه "لا مثيل له" وُجهت التهمة إلى مديره الكوري الجنوبي في الولايات المتحدة.

وكانت عمليات الاعتقال على صلة بموقع "مرحبًا بكم في فيديو" (Welcome To Video) الذي كان من أول المواقع التي عرضت بيع "مقاطع فيديو مثيرة للاشمئزاز" باستخدام عملة البيتكوين المشفرة، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة البريطانية لمكافحة الجريمة المنظمة، فيما قالت وزارة العدل الأمريكية إن الموقع مثَّل "أكبر سوق للاستغلال الجنسي للأطفال من حيث حجم المحتوى". وقد جمع 250 ألف مقطع فيديو كثير منها لم يكن معروفًا حتى ذلك الحين، وتم تنزيلها أكثر من مليون مرة.

تولى إدارة الموقع من كوريا الجنوبية جونج وو سون، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي سُجن بالفعل في بلاده ووجهت إليه التهمة، اليوم، في الولايات المتحدة، وقال المصدر نفسه إن العملية "أنقذت ما لا يقل عن 23 من الأطفال" الذين يعيشون في الولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة وكانوا ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل مستخدمي الموقع الذي كانت تستضيفه "الشبكة المظلمة" (دارك ويب).

وتضم "الشبكة المظلمة" مجموعة من الشبكات المشفرة والمخفية داخل جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه عن طريق محركات البحث التقليدية، واكتشف المحققون البريطانيون الموقع في إطار التحقيق في قضية العالم الجيوفيزيائي ماثيو فالدر الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بعد اعترافه في عام 2017 بارتكاب 137 جريمة بما في ذلك التحريض على اغتصاب أطفال ومشاركة صور لاعتداء جنسي على مولود جديد، وفقا للشرطة البريطانية.

وأدين في المملكة المتحدة سبعة رجال وحكم على أحدهم بالسجن 22 عاماً لإدانته باغتصاب صبي عمره خمس سنوات والاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ظهرت في شريط على موقع "مرحبا بكم في فيديو".