تفكيك موقع يستغل الأطفال جنسيا والقبض على أكثر من 300 شخص في 38 بلدا

07:59 م | الأربعاء 16 أكتوبر 2019
تفكيك موقع لاستغلال الاطفال جنسياً وتوقيف أكثر من 300 شخص في 38 بلداً

تفكيك موقع لاستغلال الاطفال جنسياً وتوقيف أكثر من 300 شخص في 38 بلداً

كتب: (أ.ف.ب)

أخبار متعلقة

إندونيسيا تقضي على الاستغلال الجنسي للأطفال بـ"الإخصاء"

إندونيسيا تقضي على الاستغلال الجنسي للأطفال بـ"الإخصاء"

الأمم المتحدة تؤيد قرارا مصريا بمنع الاستغلال الجنسي في "حفظ السلام"

الأمم المتحدة تؤيد قرارا مصريا بمنع الاستغلال الجنسي في "حفظ السلام"

الأمم المتحدة تسعى للتشديد على جنود حفظ السلام لوقف الاستغلال الجنسي

الأمم المتحدة تسعى للتشديد على جنود حفظ السلام لوقف الاستغلال الجنسي

"إنتربول": حددنا هويات المسؤولين عن عمليات الاستغلال الجنسي للأطفال

"إنتربول": حددنا هويات المسؤولين عن عمليات الاستغلال الجنسي للأطفال

أعلنت السلطات البريطانية والأمريكية، اليوم، تفكيك موقع على الإنترنت يروج للاستغلال الجنسي للأطفال كان يبيع مشاهد مصورة لاعتداءات جنسية ضحاياها من الأطفال، وجرى خلال العملية القبض على 337 شخصًا في 38 دولة، وأثر تفكيك الموقع الذي وصف بأنه "لا مثيل له" وُجهت التهمة إلى مديره الكوري الجنوبي في الولايات المتحدة.

وكانت عمليات الاعتقال على صلة بموقع "مرحبًا بكم في فيديو" (Welcome To Video) الذي كان من أول المواقع التي عرضت بيع "مقاطع فيديو مثيرة للاشمئزاز" باستخدام عملة البيتكوين المشفرة، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة البريطانية لمكافحة الجريمة المنظمة، فيما قالت وزارة العدل الأمريكية إن الموقع مثَّل "أكبر سوق للاستغلال الجنسي للأطفال من حيث حجم المحتوى". وقد جمع 250 ألف مقطع فيديو كثير منها لم يكن معروفًا حتى ذلك الحين، وتم تنزيلها أكثر من مليون مرة.

تولى إدارة الموقع من كوريا الجنوبية جونج وو سون، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي سُجن بالفعل في بلاده ووجهت إليه التهمة، اليوم، في الولايات المتحدة، وقال المصدر نفسه إن العملية "أنقذت ما لا يقل عن 23 من الأطفال" الذين يعيشون في الولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة وكانوا ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل مستخدمي الموقع الذي كانت تستضيفه "الشبكة المظلمة" (دارك ويب).

وتضم "الشبكة المظلمة" مجموعة من الشبكات المشفرة والمخفية داخل جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه عن طريق محركات البحث التقليدية، واكتشف المحققون البريطانيون الموقع في إطار التحقيق في قضية العالم الجيوفيزيائي ماثيو فالدر الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بعد اعترافه في عام 2017 بارتكاب 137 جريمة بما في ذلك التحريض على اغتصاب أطفال ومشاركة صور لاعتداء جنسي على مولود جديد، وفقا للشرطة البريطانية.

وأدين في المملكة المتحدة سبعة رجال وحكم على أحدهم بالسجن 22 عاماً لإدانته باغتصاب صبي عمره خمس سنوات والاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ظهرت في شريط على موقع "مرحبا بكم في فيديو".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد صلاح على "كوميكس أم مكة" بعد صور العارضة البرازيلية

أول تعليق من محمد صلاح على "كوميكس أم مكة" بعد صور العارضة البرازيلية

نعرض أول تعليق من اللاعب المصري محمد صلاح على السخرية من صورة مع عارضة الأزياء البرازيلية
"جاي تموت ولا تهزر!".. فيديو لعزاء تحول لموجة ضحك بسبب رسالة مسجلة

"جاي تموت ولا تهزر!".. فيديو لعزاء تحول لموجة ضحك بسبب رسالة مسجلة

في عزاء احد الضباط القدامى الأيرلنديين، فوجئ المشيعون بصوت الفقيد ينبعث من داخل التابوت بعد انزاله في القبر، طالباً اخراجه، قبل ان يوضح أنها مزحة لتوديع أصدقائه
مستني نهاية العالم.. رجل يعزل أسرته عن الحياة 9 سنوات في غرفة سرية

مستني نهاية العالم.. رجل يعزل أسرته عن الحياة 9 سنوات في غرفة سرية

أكد ويستربيك على أن الشاب ذكر أن لديه إخوة وأخوات يعيشون في المزرعة، هو الأكبر سناً بينهم، ويريد إنهاء الطريقة التي كانوا يعيشون بها
الجوكر وقع في مصر.. "آرثر" يجري داخل شوارع المحروسة

الجوكر وقع في مصر.. "آرثر" يجري داخل شوارع المحروسة

مصمم ينقل الجوكر لشوراع المحروسة
حُبس بتهمة البلطجة.. معلومات عن عادل شكل الشهير بـ"الزعامة"

حُبس بتهمة البلطجة.. معلومات عن عادل شكل الشهير بـ"الزعامة"

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات حول عادل شكل الشهير بالزعامة