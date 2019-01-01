الالتهاب السحائي.. تعريف بالمرض وخطوات الوقاية منه

خلال الأيام الأخيرة، احتل مرض الالتهاب السحائي مقدمة قائمة البحث عبر جوجل، بسبب مخاطر هذا المرض الذي يهاجم مراكز الضعف في الجهاز العصبي إذا أصاب الطفل، والذي قد يفقده السمع أو البصر أو يسبب له مشاكل تتعلق بالنطق أو الدماغ، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن البالغين أيضا مرشحون للإصابة به، فما هو الالتهاب السحائي وكيف يمكن الوقاية منه؟

ما هو الالتهاب السحائي؟

قال الدكتور محمد رمزي، استشاري طب المناطق الحارة والأوبئة، إن الالتهاب السحائي، هو التهاب يصيب الغشاء الرقيق النحيط بالمخ، وله عدة أنواع حسب المسبب للالتهاب (فيروسي أو بكتيري أو طفيلي).

وأضاف أن المرض يمكن أن يصيب الأشخاص في مختلف الأعمار، لكن مخاطره تكون أكبر عند الأطفال.

عزل المريض أولى خطوات التعامل مع المرض

بمجرد اكتشاف إصابة أحد أفراد الأسرة بالالتهاب السحائي، يجب عزله عن باقي أفراد الأسرة، خاصة الأطفال، لأنه ينتقل عن طريق الهواء، كما أن الشخص الذي يتعامل مع المريض يجب أن يكون حاصلا على التطعيم، لضمان عدم انتقال العدوى.

غالبا يكون العلاج بالمتابعة والمضادات الحيوية للسيطرة على المرض داخل الجسم.

والتدخل السريع في حالات الإصابة يمكن أن تنقذ المريض من الوفاة أو الإصابة بأي إعاقة.

التطعيم ضد الالتهاب السحائي إجباري

وأوضح أن التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي هو إجباري، سواء في المدارس، أو عند الانتقال من بلد إلى أخر، مثل خلال رحلات الحج والعمرة، أو عند السفر للخارج.

طرق الوقاية من الالتهاب السحائي

الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي، وهو متوفر في المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة، أو من خلال المراكز المعتمدة.

- غسيل اليدين باستمرار يحمي من كثير من الأمراض بالإضافة إلى الالتهاب السحائي.

- تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس.

- تعزيز الجهاز المناعي، من خلال تناول التغذية الصحية، والابتعاد عن الوجبات السريعة والتدخين.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي.