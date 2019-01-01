الخبرة أهم.. تعيين سكرتيرة عمرها 101 عام

تعمل الأمريكية روز لاندين التي تبلغ من العمر 101 عام في معرض ولاية تكساس الأمريكية، فعلى مدى 25 عاما الماضية تعمل موظفة استقبال في مركز الضيافة بمنطقة أرض المعارض بدوام كامل من الاثنين حتى الجمعة من كل أسبوع.

وذكرت لاندين لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "ينتابني شعور رائع لإحساسي بأنني أفعل شيئًا ما، أنّ الإقامة في المنزل ليست ممتعة عند التقاعد".

وأوضحت الشبكة أنّ لاندين كانت تزور المعرض بانتظام طوال حياتها قبل أن تصبح موظفة فيه، حيث توزع الخرائط وتساعد الزائرين في معرفة طريقهم دائمًا بابتسامة على وجهها.