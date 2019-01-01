بخريطة أكبر وإمكانيات أكثر.. Fortnite تنطلق في جزئها الثاني

01:22 ص | الأربعاء 16 أكتوبر 2019
انطلاق الجزء الجديد والمطور من لعبة Fortnite

انطلاق الجزء الجديد والمطور من لعبة Fortnite

كتب: شريف محمد فريد

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بعد مرور أقل من يومين على نهاية الموسم العاشر من الفصل الثاني من لعبة فورتنايت الشهيرة "Fortnite"، بطريقة مفاجئة وغامضة، أثارت حيرة الملايين عبر العالم من محبي اللعبة، عادت اللعبة مرة أخرى، في ثوب جديد، مثيرة معها فضول وحماس جميع المهتمين باللعبة وبالألعاب الإلكترونية بشكل عام.

كانت شركة "Epic" المنتجة للعبة "Fortnite" قد أعدت مفاجئة سارة لمتابعيها، بإطلاقها جزءاً جديداً تماماً للعبة، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، مضيفة خصائص جديدة، أهمها على الإطلاق هي الخريطة الجديدة الخاصة بإطار اللعب "Battle Royale"، بالإضافة إلى ملابس وأسلحة جديدة للشخصيات، وقدرات جديدة تشمل العوم والغوص في مياه الأنهار والبحر، وفقاً للتقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني "Engadget"، المتخصص في مجال التكنولوجيا.

كان اللاعبون قد فوجئوا أول أمس، الأحد 13 أكتوبر، بسقوط نيزك على الجزيرة الموجودة باللعبة، والتي تحتضن جميع الأحداث والمنافسات، تاركاً خلفه بقعة سوداءً كبيرة مكان الجزيرة على الخريطة الخاصة باللعب، ما ترك أغلب اللاعبين في حالة من الحيرة، حول معنى ما حدث، ومصير لعبتهم المفضلة.

إلا أن اللعبة عادت الآن مرة أخرى، بشكل يرى خبراء الألعاب والعديد من اللاعبين المخضرمين أنه أفضل بكثير من الشكل السابق، وبتحسينات كبيرة وعديدة على إمكانيات الشخصيات الموجودة باللعبة.

الخريطة الجديدة أكبر من سابقتها، وتحتوي على 15 موقعاً جديداً، إلا أن الأجزاء التي لم يستكشفها اللاعب بعد تبقى مغطاة بضباب رمادي، إلى ان يصل إليها اللاعب.

من بين التحسينات أيضاً، إضافة الإمكانية للقيام بأنشطة جديدة، مثل الغوص في مياه البحر أو الأنهار، ومشاهدة الأسماك والمخلوقات البحرية، وركوب القوارب، وإمكانية حمل جسد شخصية خاصة بلاعب من نفس الفريق.

لا يتوقف الأمر عند إمكانية العوم والغوص ومشاهدة الأسماك، بل يتخطاه إلى إمكانية صيد الأسماك وأكلها، والحصول على فوائد خاصة بالشخصية.

تمت أيضاً إضافة عدة ماكينات في أماكن متفرقة بالجزيرة، يمكن من خلالها أن يقوم اللاعب بترقية أسلحته أو معالجة وشحن طاقة شخصيته، عن طريق إدخال بعض الموارد التي جمعها من أرض الجزيرة داخل الماكينة.

أصبح هناك أيضاً سلاح جديد، يسمى بازوكا الضمادة، أو "Bandage Bazooka"، يمكن من خلاله معالجة شخصيات اللاعبين الحلفاء عن بعد، بالإضافة إلى إمكانية حمل جسد شخصية اللاعب الذي انتهت حياته، حتى يتم إحياؤه فيما بعد.

تم أيضاً إضافة العديد من الشخصيات الجديدة للعبة، كان أهمها على الإطلاق شخصية "بلوب الأزرق"، أو "Blue Blob"، الذي شهد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" آلاف التغريدات من اللاعبين، يعربون فيها عن وقوعهم في حب هذه الشخصية.

أصبح هناك الآن العديد من التحديات الصغيرة المصاحبة للمعركة الأساسية في اللعبة، والتي يمكن للاعب من خلالها الحصول على عدد من النقاط أو إنعاش مؤشر حياة شخصيته، وذلك عن طريق إكمال الأوامر المشمولة في هذه التحديات، مثل استكشاف الأماكن الجديدة الموجودة بالجزيرة.

تشير المؤشرات الأولية إلى تحقيق الموسم الأول "First season" من الفصل الثاني "Second chapter" نجاحاً منقطع النظير، حيث لاقت الخريطة الجديدة والتحسينات العديدة للعبة، بما فيها الرسوم والحركات المحسنة لمكونات الجزيرة والشخصيات، مثل المياه والأشجار والعشب والحيوانات، إعجاباً وترحيباً شديداً من اللاعبين، وقد أبدى عدة خبراء بمواقع مختلفة على الإنترنت توقعهم بأن يزيد الجزء الجديد والمطور للعبة من النجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة، التي شملها الجزء الأول (الفصل الأول –First Chapter).

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