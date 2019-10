أعاده ويل سميث للساحة.. وهم بصري يخبرك أي جانب بدماغك هو المسيطر

عام 2017، أشعلت صور لحذاء رياضي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ألوانه، وأعاد الممثل الأمريكي ويل سميث نشر هذه الصور مؤخرا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقال ويل سميث "رأيت الصورة على الإنترنت وشاركتها مع مجموعة من الناس، إنها حقا مذهلة، ما هو لونه يا ترى؟.. اعرض الصورة على 5 أو 6 أشخاص من حولك واسألهم ما الذي يرونه. أعتقد أنك ستتفاجأ".

وأضاف الممثل الأمريكي البالغ من العمر 51 عاما: "ليس هناك إجابة صحيحة، لكن بالتأكيد ليس ورديا!"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

A post shared by Will Smith (@willsmith) on Oct 13, 2019 at 8:51am PDT

أول مرة ظهرت هذا الحذاء كانت عام 2017، آثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لونه، وذلك بعدما نشرت الصورة مدربة اللياقة البدنية والألعاب أليسيا ماري، عبر حسابها على "تويتر".

وأكد كثيرون على أن إدراك الشخص للون هذا الحذاء يكشف عن الطريقة التي يعمل بها عقله، إذ ترتبط هيمنة الجانب الأيسر من الدماغ بالفكر المنطقي والتحليلي والبراهين، بينما ترتبط هيمنة الجانب الأيمن من الدماغ بشكل أكبر بالإبداع والخيال والحدس.

THE REAL SHOE IS PINK & WHITE OKAY

The second pic was with flash & darkened, so it looks teal & gray. (depends on what lighting ur in) pic.twitter.com/FlbO3OEEuC