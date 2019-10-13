أعاده ويل سميث للساحة.. وهم بصري يخبرك أي جانب بدماغك هو المسيطر

08:55 م | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
ويل سميث

ويل سميث

كتب: وكالات

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عام 2017، أشعلت صور لحذاء رياضي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ألوانه، وأعاد الممثل الأمريكي ويل سميث نشر هذه الصور مؤخرا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقال ويل سميث "رأيت الصورة على الإنترنت وشاركتها مع مجموعة من الناس، إنها حقا مذهلة، ما هو لونه يا ترى؟.. اعرض الصورة على 5 أو 6 أشخاص من حولك واسألهم ما الذي يرونه. أعتقد أنك ستتفاجأ".

وأضاف الممثل الأمريكي البالغ من العمر 51 عاما: "ليس هناك إجابة صحيحة، لكن بالتأكيد ليس ورديا!"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

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Which colors do you see?? ????

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أول مرة ظهرت هذا الحذاء كانت عام 2017، آثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لونه، وذلك بعدما نشرت الصورة مدربة اللياقة البدنية والألعاب أليسيا ماري، عبر حسابها على "تويتر".

وأكد كثيرون على أن إدراك الشخص للون هذا الحذاء يكشف عن الطريقة التي يعمل بها عقله، إذ ترتبط هيمنة الجانب الأيسر من الدماغ بالفكر المنطقي والتحليلي والبراهين، بينما ترتبط هيمنة الجانب الأيمن من الدماغ بشكل أكبر بالإبداع والخيال والحدس.

منذ عام 2017، هدأ الجدل حول صورة الحذاء تدريجيا مع مرور الوقت، ولكنه ظهر من جديد بعدما نشرت المغنية والممثلة الأمريكية لايزو، صورة للحذاء الرياضي على حساباتها عبر "السوشيل ميديا".

وكتب لايزو معقلة على الصورة "إذا كان الجانب الأيمن من الدماغ هو المسيطر، فسترى مزيجا من اللونين الوردي والأبيض، وإذا كان الجانب الأيسر من الدماغ هو المسيطر فسترى الحذاء باللون الرمادي وأحد درجات الأخضر، اختبر ذلك مع أصدقائك ، سيكون ممتعا للغاية".

وعلى الرغم من انتشار هذه الصورة بهذا الشكل الواسع، إل أنه ليس هناك في الواقع أي دليل على أن هذا الوهم يمكنه إخبارك حقا أي جزء من عقلك هو المهيمن، ولكن يوجد تفسير لهذا الاختلاف في الرؤية، وهو كيفية مشاهدة العقل والعيون للألوان تحت تأثير الإضاءات المختلفة، وكيف يختلف هذا الأمر من شخص لآخر.

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