مراسلة لبنان الباكية على الهواء لـ"الوطن": صراخ الأطفال سبب انهياري

03:15 م | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
حليمة طبيعة.. مراسلة قناة الجديد اللبنانية

حليمة طبيعة.. مراسلة قناة الجديد اللبنانية

كتب: دارين فرغلي

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قالت حليمة طبيعة، مراسلة قناة الجديد اللبنانية إنها لم تتمالك نفسها في أثناء تغطيتها لأحداث الحرائق التي اندلعت في لبنان، منذ مساء أمس، وأن أصوات صراخ الأطفال والنساء خلال حصار النيران لهم داخل المنازل، جعلتها تنهار باكية على الهواء مباشرة.

وأشارت لـ"الوطن" إلى أن الكثير من المواطنين اللبنانيين توافدوا لتقديم المساعدة، بعدما سمعوا تغطيتها وصراخها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمراسلة اللبنانية، وهي تبكي في أثناء سماعها أصوات المحاصرين داخل منازلهم بسبب الحرائق، حيث أخذت تردد: "المشهد مبكي هنا، العالم بتصرخ في بيوتها، مش قادرة أتمالك نفسي، النار حاصرت الناس وسامعين صريخ الناس ومفيش حد يساعد".

وخلال تصريحاتها لـ"الوطن"، قالت حليمة: "أعمل مراسلة منذ عام 2012، وقمت بتغطية حروب، ولكني لم أر في حياتي مشهدا مثل هذا الذي كنت أقوم بتغطيته".

وأضافت: "ففي الحروب يكون هناك إنذار قبل الضرب ليحاول الناس الفرار أو الابتعاد، ولكن ما حدث مساء أمس كان مفاجئا لنا جميعا، ولم يستطع السكان الموجودين في مناطق الحرائق أخذ احتياطهم، فوجدوا أنفسهم محاصرين بين ألسنة النيران في لحظات".

واستطردت: "الرياح كانت قوية للغاية، مما زاد الأمر سوءا، وبسبب ضعف الإمكانيات حوصر المواطنون لساعات داخل منازلهم، ولم أكن أستطيع مساعدتهم، فوجدت أن صرخاتي وبكائي هي الطريقة الوحيدة، لأوصل لمن يشاهدوننا حقيقة الوضع هناك، وأخذت أذكر بالتفصيل موقع الحريق الذي كنت أتواجد بجواره، وكان هذا سببا بعد ذلك في توافد الكثير من المواطنين ومعهم أدوات إطفاء لمساعدة الأهالي".

وأكملت: "نسيت أني مراسلة، وأني أقوم بمهمة عمل، خلعت عني رداء المهنية، لأن المشهد كان مؤثرا إلى أبعد حد، وحتى عندما طلعت الشمس، وتم إنقاذ الأهالي هناك، كان المشهد مأساويا بمشاهدتي لكل تلك المساحة الخضراء متفحمة تماماً".

وأنهت "حليمة" حديثها: "زملائي ورؤسائي في القناة تفهموا الموقف تماما، ولم أتلق أي لوم على ما فعلته على الهواء، على العكس، أشادوا بتغطيتي للحدث، وأبلغتهم بأني على استعداد للنزول مرة أخرى، خاصة أن محاولات جهات الإطفاء للسيطرة على الحرائق لا زالت مستمرة".

واندلعت سلسلة حرائق في مناطق عدة بلبنان، مساء أمس، بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد.

وأكدت وزيرة الداخلية والبلديات في لبنان، ريا الحسن، بعد اجتماع لجنة إدارة الكوارث، أنها وقعت على طلب، للاستعانة من البلاد المجاورة بإطفاء الحرائق، واصفة ما يحدث: "هناك 24 ساعة تمر صعبة على لبنان بسبب الحرائق".

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