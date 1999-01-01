أسعار ومواصفات هواتف شاومي الجديدة

أعلنت شركة شاومي عن إصدار 3 "موديلات" للهواتف الذكية بالسوق المحلية، تعتقد إنها ستحقق مبيعات ضخمة معمدة على عوامل السعر ودقة الكاميرا وقوة المعالج.

أنواع الهواتف المطروحة بالسوق المحلية

ووفقًا لبيان الشركة في مصر، فأن الهواتف الذكية الجديدة، هي ريدمي نوت 8، وريدمي 8 ايه، وريدمي نوت 8 برو.

أما عن مواصفات الهاتف فهي كالآتي:

هاتف Redmi note 8

طرحت الشركة من هاتف " Redmi note 8" نسختين، وهو يحتوي على كاميرا بسعة 12 ميجا بكسل، وذاكرة 32 جيجا، ومدخل الشاحن "تايب سي"، بالإضافة إلى معالج سناب دراجون 453.

ويصل سعر الهاتف إلى 1999 جنيها للإصدار الأول و2333 للإصدار الثاني، الذي يتميز بذاكرة هاتف أكبر و64 جيجا، وبطارية 5 آلاف أمبير تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي.

هاتف Redmi 8A

من المفترض أن يكون هذا الهاتف متاح في السوق المحلية في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، بسعر 1777 جنيها.

هاتف Redmi Pro 8

سوف يكون هناك 3 إصدارات من هذا الهاتف، وهو مزود بذكاء صناعي مع معالج سناب دراجون 665ـ وشاشة 6.3 بوصة، تشغل 96% من حجم الهاتف.

أما البطارية فهي بسعة 4 آلاف مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع مع وجود مدخل شاحن تايب سي، ويحتوي على كامبرا رباعية وتبدأ دقتها من 48 ميجا بيكسل، ويبلغ سعره 2499 للإصدار الأول، أما الإصدار الثاني فيصل سعره إلى 2999 جنيها، و3333 جنيها للإصدار الثالث.