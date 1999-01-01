أسعار ومواصفات هواتف شاومي الجديدة

11:56 ص | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
شاومي تطرح 3 هواتف جديدة بالسوق المصري

شاومي تطرح 3 هواتف جديدة بالسوق المصري

كتب: منى السعيد

أخبار متعلقة

شاشة أكبر من الهاتف.. Xiaomi Mi Mix Alpha تحفة شاومي الجديدة

شاشة أكبر من الهاتف.. Xiaomi Mi Mix Alpha تحفة شاومي الجديدة

فيديو| نقاؤه يصل لـ3 آلاف بيكسل.. تسريبات عن هاتف "شاومي" الجديد

فيديو| نقاؤه يصل لـ3 آلاف بيكسل.. تسريبات عن هاتف "شاومي" الجديد

"شاومي" تبيع 10 ملايين هاتف "ريدمي نوت 7" بعد إصداره بـ4 أشهر فقط

"شاومي" تبيع 10 ملايين هاتف "ريدمي نوت 7" بعد إصداره بـ4 أشهر فقط

"شاومي" الصينية تعود للأسواق بهاتف "Mi 9".. تعرف على مواصفاته

"شاومي" الصينية تعود للأسواق بهاتف "Mi 9".. تعرف على مواصفاته

أعلنت شركة شاومي عن إصدار 3 "موديلات" للهواتف الذكية بالسوق المحلية، تعتقد إنها ستحقق مبيعات ضخمة معمدة على عوامل السعر ودقة الكاميرا وقوة المعالج.

أنواع الهواتف المطروحة بالسوق المحلية

ووفقًا لبيان الشركة في مصر، فأن الهواتف الذكية الجديدة، هي ريدمي نوت 8، وريدمي 8 ايه، وريدمي نوت 8 برو.

أما عن مواصفات الهاتف فهي كالآتي:

هاتف Redmi note 8

طرحت الشركة من هاتف " Redmi note 8" نسختين، وهو يحتوي على كاميرا بسعة 12 ميجا بكسل، وذاكرة 32 جيجا، ومدخل الشاحن "تايب سي"، بالإضافة إلى معالج سناب دراجون 453.

ويصل سعر الهاتف إلى 1999 جنيها للإصدار الأول و2333 للإصدار الثاني، الذي يتميز بذاكرة هاتف أكبر و64 جيجا، وبطارية 5 آلاف أمبير تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي.

هاتف Redmi 8A

من المفترض أن يكون هذا الهاتف متاح في السوق المحلية في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، بسعر 1777 جنيها.

هاتف Redmi  Pro 8

سوف يكون هناك 3 إصدارات من هذا الهاتف، وهو مزود بذكاء صناعي مع معالج سناب دراجون 665ـ وشاشة 6.3 بوصة، تشغل 96% من حجم الهاتف.

أما البطارية فهي بسعة 4 آلاف مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع مع وجود مدخل شاحن تايب سي، ويحتوي على كامبرا رباعية وتبدأ دقتها من 48 ميجا بيكسل، ويبلغ سعره 2499 للإصدار الأول، أما الإصدار الثاني فيصل سعره إلى 2999 جنيها، و3333 جنيها للإصدار الثالث.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد صلاح على "كوميكس أم مكة" بعد صور العارضة البرازيلية

أول تعليق من محمد صلاح على "كوميكس أم مكة" بعد صور العارضة البرازيلية

نعرض أول تعليق من اللاعب المصري محمد صلاح على السخرية من صورة مع عارضة الأزياء البرازيلية
قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

الجملة التي رددها الفنان أحمد عز، سبق وأن تداولت خلال أحداث فيلم الممر، مما لاقت تفاعلا كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي
"جاي تموت ولا تهزر!".. فيديو لعزاء تحول لموجة ضحك بسبب رسالة مسجلة

"جاي تموت ولا تهزر!".. فيديو لعزاء تحول لموجة ضحك بسبب رسالة مسجلة

في عزاء احد الضباط القدامى الأيرلنديين، فوجئ المشيعون بصوت الفقيد ينبعث من داخل التابوت بعد انزاله في القبر، طالباً اخراجه، قبل ان يوضح أنها مزحة لتوديع أصدقائه
"محمد" مريض بالسعادة المفرطة والسبب: متلازمة "إنجلمان"

"محمد" مريض بالسعادة المفرطة والسبب: متلازمة "إنجلمان"

يراه الناس مبتسماً ضاحكاً طوال الوقت، فيحسدونه على جمال وجهه ونقاء سريرته، دون أن يعلموا أن ضحكته الدائمة هى أحد أعراض متلازمة «إنجلمان». محمد وليد
حُبس بتهمة البلطجة.. معلومات عن عادل شكل الشهير بـ"الزعامة"

حُبس بتهمة البلطجة.. معلومات عن عادل شكل الشهير بـ"الزعامة"

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات حول عادل شكل الشهير بالزعامة