فريق ألماني يطرد لاعبه لدعمه الغزو التركي لسوريا: "خد كارت أحمر للأبد"

نادي يطرد لاعبه بعد دعمه لتركيا ضد سوريا
أعلن نادي سانت باولي الألماني لكرة القدم، استغناءه عن لاعب في صفوف فريقه، لدعمه العدوان العسكري التركي على سوريا.
وطُرد جنك شاهين، لاعب خط الوسط التركي، بعد منشور له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، يدعم فيه غزو بلاده لمناطق تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا، وفقا لـ "سكاي نيوز" عربية.
وكان شاهين، قد كتب الجمعة على موقع تبادل الصور "انستجرام"، "نحن في صف جنودنا وجيشنا البطل.. صلواتنا معكم".
من جانبه، قال نادي الدرجة الثانية الألماني، أمس، إنه تم "إعفاء شاهين فورا من مهامه المتعلقة بالتدريبات واللعب".
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