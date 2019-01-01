إجلاء آلاف القطط من جزيرة يابانية خوفا من الإعصار "هاجيبيس"

تنتشر في الأراضي اليابانية العديد من "جزر القطط"، وهي مجموعة من الجزر المتفرقة التي تضم عددا ضخما من القطط، يبلغ آلاف القطط، ويتجاوز عدد البشر الذين يعيشون فيها. ومع اقتراب الإعصار "هاجيبيس" من السواحل اليابانية، قبل عدة أيام، تصاعدت المخاوف من جمعيات حقوق الحيوان ومحبي القطط، حول مصير تلك الحيوانات الوديعة التي تعيش في الجزر التي سيضربها الإعصار.

لكن لحسن الحظ، تواصلت العديد من جمعيات حقوق الحيوان في اليابان وعدد من الدول الأخرى، مع سكان بعض تلك الجزر، وأشهرها جزيرة "أوكيشيما"، التي شهدت أيضا زيارة العديد من المهتمين بالقطط، حيث تم إجلاء آلاف القطط من الجزيرة، قبل وصول الإعصار إلى الأراضي اليابانية، يوم السبت الماضي، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني "World of Buzz"، نقلا عن مصادر يابانية.

انتشرت العديد من الصور والمنشورات عبر المواقع الإلكترونية اليابانية وصفحات موقع "فيسبوك"، توضح عملية توفير ملاجئء مؤقتة للقطط، وووضع القطط في صناديق أثناء عملية النقل، وبعض الصور الأخرى التي تظهر عددا كبيرا من القطط تعيش في سلام بالقرب من المنازل اليابانية.

بعض الجزر الملقبة بـ "جزر القطط" ليست مأهولة بالسكان، وهو ما دعا بعض النشطاء والمهتمين بالقطط والحيوانات بشكل عام بأن يوجهوا رسالة للحكومة اليابانية بأن تحاول إجلاء القط من الجزر الخالية من السكان، والتي لن تجد فيها القطط أحدا ليأويها أو ينقذها، لكن الاهتمام الاكبر من جانب الإعلام كان منصبا على جزيرة "أوكيشيما"، التي تقع بالقرب من العاصمة اليابانية "طوكيو"، وتعتبر من أشهر جزر القطط.