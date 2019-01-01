خنجر حرس الشرف السعودي يلفت انتباه بوتين

09:59 م | الإثنين 14 أكتوبر 2019
خنجر حرس الشرف السعودي يلفت انتباه الرئيس الروسي بوتين

خنجر حرس الشرف السعودي يلفت انتباه الرئيس الروسي بوتين

كتب: الوطن

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اهتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخنجر حرس الشرف السعودي، أثناء جولته في قصر اليمامة بصحبة الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، نقلا عن "روسيا اليوم".

وسأل الرئيس الروسي أثناء مروره برفقة الملك السعودي إلى جانب حرس الشرف عن هذا الخنجر المنحني الغريب، الذي يتمسك به كل عسكري في الحرس.

وأمر الملك السلمان على التو بعرض الخنجر على الرئيس الروسي. وعلى ما يبدو فإن هذا الخنجر هو الجنبية التي تستخدم على نطاق واسع في كل من اليمن وعمان وجنوب السعودية.

وحظي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين باستقبال حار بعد وصوله إلى السعودية في زيارة لإبرام اتفاق بين موسكو والرياض حول النفط، ويسعى فيها أيضا لتوظيف نفوذه للتخفيف من حدة التوتر المتصاعد في المنطقة بين إيران والسعودية.

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