8 معلومات عن السيدة المتواجدة ضمن الجهاز الفني لمنتخب بتسوانا

08:09 م | الإثنين 14 أكتوبر 2019
كارولين براون

كارولين براون

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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وقع اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم على منتخب بتسوانا، لمواجهته وديًا مساء اليوم الاثنين، في أول اختبار للجهاز الفني الجديد تحت قيادة حسام البدري.

خلال أحداث الشوط الأول كانت اللقطة الأبرز بعيدًا عن الفنيات داخل المستطيل الأخضر، هي السيدة التي كانت تجلس على دكة منتخب بتسوانا، ضمن أعضاء الجهاز الفني بقيادة عادل عمروش، ما دفع عدد من متابعي المبارة للتساؤل عن تلك السيدة وما الدور الذي تلعبه في الجهاز الفني لمنتخب بتسوانا.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عنها:

- السيدة هي دكتور كارولين براون، تحمل الجنسية الألمانية.

- تم تعيينها في شهر فبراير 2019 من قبل الاتحاد البتسواني لكرة القدم رفقة خبيرين آخرين للإشراف على تطوير الكرة في بتسوانا.

- تمتلك خبرة كبيرة في الإشراف على تطوير الرياضيين الشباب في ألمانيا، ما دفع اتحاد الكرة في بتسوانا للتعاقد معها للإشراف على قطاعات الناشئين في دولتهم، إلى جانب تطوير مهارات منتخب الكرة الأول، وفقًا لما "صنداي ستاندرد".

- قبل العمل في بتسوانا، تولت براون منصب رئيس كرة القدم في قسم العلوم الرياضية والصحية في الجامعة التقنية في ميونيخ (UTM).

- كانت مسؤولة عن التنسيق الشامل وتطوير التعاون في أنشطة / برامج كرة القدم في فريق بايرن ميونيخ وغيرها من الأندية الرياضية الإقليمية ومختلف إدارات الاتحاد الألماني لكرة القدم.

- عملت دكتور براون أيضًا مع برنامج تطوير المواهب في الاتحاد الألماني لكرة القدم.

- كانت الدكتور براون رئيس البحث والتعاون في قسم كرة القدم بمعهد علوم الرياضة الألماني.

- على الصعيد الدولي، عملت الدكتور براون مع اتحاد جامبيا لكرة القدم، حيث تم إرسالها إلى هناك من قبل الاتحاد الرياضي الأوليمبي الألماني (DOSB) في مشروع قصير الأجل تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية الألمانية.

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