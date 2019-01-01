"أم مكة" الحاضر الغائب.. مواقف جمعت محمد صلاح بزوجته ماجي

08:07 م | الإثنين 14 أكتوبر 2019
محمد صلاح وزوجته ماجي الحلوانى

محمد صلاح وزوجته ماجي الحلوانى

كتب: منى السعيد

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يفرد مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سياج حول زوجته وابنته مانعًا الإعلام من التواصل معهم، معتبرًا إن حياته الشخصية خاصة بهم فقط، لكن مؤخرًا بدت إن "أم مكة" كما يلقبها رواد السوشيال ميديا أو "ماجي محمد صادق" هي الحاضر الغائب، حتى إذا لم تظهر مع زوجها فأنها حاضرة في أذهان الجميع...

آخر تلك المواقف التي جمعت محمد صلاح بزوجته على الأقل على صفحات السوشيال ميديا كانت بعد انتشار صورة اللاعب المصري مع عارضة أزياء برازيلية على غلاف مجلة "GQ" بعد أن فاز بجائزة "رجل العام".

وقام عدد من رواد السوشيال ميديا بنشر صور لأم مكة في "كوميكس" للسخرية  من صور غلاف المجلة، فجاءت إحدي التعليقات: "دلوقتي بعمل أحلى سم فئران لحبيب قلبي محمد صلاح"، فما جاءت صورة أخرى "أنا مش هقتلك عشان الموت راحة ليك .. أنا هرجعلك المقاولين تاني".

وسبق هذا الموقف عدة مواقف أخرى جمعت الطرفين معًا،، نذكر منها ...

الظهور الأول لزوجة اللاعب المصري بالمدرجات

كان الظهور الأول لهما معا في مدرجات ملعب آنفيلد، في مباراة غاب عنها صلاح بسبب الإصابة، وتعرضت وقتها ماجي لانتقادات لاذعة وعنصرية من بعض رواد السوشيال ميديا، لأنها كانت تنظر في هاتف زوجها

ووقتها كتب محمد صلاح عبر صفحته على تويتر رسالة لزوجته قال فيها " أوجه لها الشكر على وجودها بحياتي ومساندتها لي"، وذلك بعد أن أثارت ضجة كبيرة حينها لنظرها في هاتف زوجها وهو ما علق عليه الجمهور، "زوجة مصرية أصيلة".

 

ماجي تساند زوجها في حفل توزيع جائزة الحذاء الذهبي

ظهرت ماجى زوجة اللاعب المصري محمد صلاح، خلال حفل توزيع جوائز الحذاء الذهبي، التي يحصل عليها هداف الدوري الإنجليزي، والتقطت عدسات المصورين صور لهما خلال مرورهم داخل الملعب.

 

صورة على الانستجرام تثير سخرية رواد السوشيال ميديا

أثارت صورة نشرها صلاح عبر خاصية الاستورى على موقع الانستجرام سخرية رواد السوشيال ميديا، حيث ظهر في الصورة وهو يجلس بجانب زوجته وابنته في الخلف، وقام بإخفاء وجهيهما.

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