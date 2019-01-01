ودية منتخبي مصر وبوتسوانا.. 5 معلومات عن الدولة الضيف

يلتقي منتخبي كرة القدم مصر وبوتسوانا، في السابعة مساءً اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة ودية هي الأولى لمنتخبنا الوطني تحت قيادة الكابتن حسام البدري.

ويستعرض "الوطن"، أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن دولة بوتسوانا كالآتي:

من دولة نامية إلى مركز دولي لتجارة الألماس

على الرغم من أن الكثيرين قد يعجزون عن إيجاد مدينة غابورون عاصمة بوتسوانا على الخريطة، إلا أنها استطاعت أن تتحول من مدينة فقيرة إلى مركز رائد لتجارة الماس، وتبدأ من تقطيع وتصقل وتبيع الجوهر النفيس.

وقد أنشأت عشرات الشركات العملاقة في مجال المجوهرات، وتقدر قيمة تجار الألماس في المدينة بنحو 6 مليار دولار في العاصمة، مما يجعلها واجهة لمحبي المجوهرات النفيسة من مختلف أنحاء العالم، وفقًا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)

منتجع فاكلين للجولف .. لخدمة تجار الألماس

على مشارف مدينة غابورون يتواجد منتجع فاكلين للجولف في منطقة هادئة، وهو مكان مثالي لتجار الألماس لقضاء بعض الساعات فيه.

مشاكل تواجه دولة بوتسوانا

حتى الآن ورغم أنها دولة رائدة في مجال تصنيع صقل ألماس، إلا أنه لا توجد طائرات مباشر من المدينة إلى دول مثل الولايات المتحدة، مما يضطر كثير من المسافرين إلى السفر عبر دول أخرى، عبر جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

لكن يواجه المسافرين مشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة، كما إن وسائل الترفيه محدودة خاصة في المساء.

بوتسوانا محمية بريطانية

تعتبر بوتسوانا محمية بريطانية سابقة، وكانت تعرف باسم "بيتشوانا لاند"، وتم تغير اسمها بعد استقلالها ضمن دول الكومنولث يوم 30 سبتمبر عام 1966، بعد إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة منذ الاستقلال,

وضعت بيتسوانا تحت الحماية البريطانية بعد اندلاع حروب طائفية في البلاد بين سكان تسوانا وقبائل ندبيلي.

يسودها الحكم الديمقراطي

تعتمد دولة بوتسوانا على الحكم الديمقراطي التمثيلي، حيث يرأسها رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ضمن نظام متعدد الأحزاب، وتتبع السلطة التشريعية في كل الحكومة والبرلمان.