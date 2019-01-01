بعد إطلاقها في البحر المتوسط.. معلومات عن صواريخ كالبير المجنحة

08:19 ص | الإثنين 14 أكتوبر 2019
صواريخ كاليبر المجنحة

صواريخ كاليبر المجنحة

كتب: كريم عثمان

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الضربات الصاروخية التي توجهها روسيا من سفنها بصواريخ من طراز كاليبر المجنحة، لطالما أثارت تساؤلات العديد من المراقبين حول دقتها وقدرتها التدميرية ومداها، وزاد التساؤل، عقب إطلاق نحو 80 قذيفة من عيار 100 ملليمتر، صباح اليوم، في أثناء تدريبات قوات طاقم فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأميرال ماكاروف" الروسية، في البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يلي تستعرض "الوطن" أهم مميزات صواريخ كاليبر المجنحة، والتي أبرزها أنها تستطيع إصابة الأهداف على بعد 1600 كيلومتر، وتحلق على ارتفاعات منخفظة، بحسب "سي إن إن".

مماثلة لسرعة الطائرات وتحمل 450 كيلو متفجرات

- هي صواريخ قابلة للإطلاق من منصات بحرية ضد أهداف في البحر وعلى الأرض، ويوجد منها أنواع قابلة للإطلاق من الغواصات.

- يمتلك الصاروخ من هذا الطراز محركا يعمل بالوقود الصلب.

- سرعة هذه الصواريخ تبلغ نحو 885 كيلومترا في الساعة، وهي مماثلة لسرعة الطائرات.

- يبلغ طول الصاروخ "كاليبر" 6.2 متر، وبمقدوره إصابة أهداف على بعد 1600 كيلو متر.

- يمكن توجيه الصاروخ بشكل كامل عن بعد، وبوسعه التحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية.

- تصل قدرة الصاروخ على حمل متفجرات تزن 450 كيلوجرام تقريبا.

- صواريخ "كاليبر" المنطلقة من سطح السفن لا تتحرك إلى الهدف في خط مستقيم، بل تناور بمساعدة منظومة ملاحة نشطة، وحين تقترب من السفينة المعادية، تزيد من سرعته بشكل حاد من 0.8 متر إلى 3 أمتار في الثانية.

- تحلق على ارتفاع لا يزيد عن 4.6 أمتار فوق سطح البحر، ما يجعلها عصية على المنظومات المعادية المضادة للصواريخ.

وكانت قوات طاقم فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأميرال ماكاروف" الروسية قد أطلقت نحو 80 قذيفة من عيار 100 ملليمتر بما في ذلك صواريخ كاليبر المجنحة، في أثناء تدريباتها بالبحر الأبيض المتوسط .

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قال قائد السفينة الثاني أنطون كوبرين، إنه "تم اختبار جميع أسلحة السفينة بشكل عملي في العامين الماضيين، لقد تم إطلاق قذائف وصواريخ كاليبر المجنحة وأنظمة مضادة للطائرات بشكل مباشر.. وقامت السفن من نفس المشروع مرارًا وتكرارًا بمهام في البحر الأبيض المتوسط، واليوم ربما يكون السلاح الأكثر تطوراً في روسيا"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

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