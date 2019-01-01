أمير الانتقام.. عجوز ياباني يسرق 159 مقعد دراجة هوائية لسرقة "عجلته"

01:51 ص | الإثنين 14 أكتوبر 2019
الياباني "أكيو هاتوري" متهم بسرقة 159 مقعد دراجة هوائية في طوكيو

الياباني "أكيو هاتوري" متهم بسرقة 159 مقعد دراجة هوائية في طوكيو

كتب: شريف محمد فريد

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ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل عجوز، بتهمة سرقة 159 مقعد دراجة هوائية، وذلك بعد أن تمت مداهمة منزله، في ضاحية "أوتا وارد" بالعاصمة اليابانية "طوكيو"، والعثور على المسروقات.

كان "أكيو هاتوري"، البالغ من العمر 61 عاماً، قد تعرض مقعد دراجته الهوائية للسرقة، في صيف العام الماضي، وقد أثارت الحادثة على ما يبدو غضباً وحزناً شديداً لدى "أكيو"، لدرجة أنه قرر الانتقام لدراجته، وسرقة أكبر عدد ممكن من مقاعد الدراجات، بحسب ما نقلته صحيفة "Japan today" على موقعها  الإلكتروني.

كانت الشرطة قد قبضت على "أكيو" داخل منزله، بعد تلقيهم بلاغا بسرقة مقعد دراجة هوائية، حيث كان التسجيل الخاص بكاميرا مراقبة المثبتة في مكان الدراجة المسروقة قد أظهر "أكيو" أثناء ارتكاب جريمته، فانتقلت الشرطة لمنزل "أكيو" للقبض عليه بتهمة السرقة.

إلا أنهم بدلا من ضبط مقعد دراجة واحد، فوجئت قوات الشرطة بعدد ضخم من المقاعد، تبين بعد عدها أنها 159 مقعدا، اعترف "أكيو" بعد ذلك أنه سرقها حتى يجعل الناس يشعرون بمدى الحزن والغضب الذي شعر به عندما سرق مقعد دراجته.

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