فيديو.. مصارع إسباني يتعرض لإصابة دموية نتيجة نطحة ثور

تعتبر رياضة مصارعة الثيران من الرياضات الأكثر انتشارا وشعبية في إسبانيا، وتُقام العديد من المهرجانات والمسابقات الخاصة بها كل عام، خاصة في العيد الوطني الإسباني، إلا أن المصارعين دائما ما يتعرضون لإصابات خطيرة، قد تؤدي إلى الوفاة، مثلما حدث مع المصارع الشاب "جونزالو كاباييرو".

كان "جونزالو كاباييرو" قد أصيب بجروح بالغة، إثر تعرضه لنطحة قوية، أثناء مصارعته لأحد الثيران في حلبة "لاس فينتاس" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني لإسبانيا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على موقعها الإلكتروني.

النطحة أصابت "جونزالو" في فخذه الأيسر، ما تسبب في إصابته بجرحين غائرين، بلغ عمق أكبرهما 30 سنتيمترا، وتعرض الشريان الرئيس في فخذه للقطع.

كان المصارع قد نجح بالفعل في غرس رمحين بظهر الثور، إلا أن ذلك لم يمنع الحيوان الجريح من محاولة الانتقام، حيث باغت "جونزالو" باندفاعة مفاجئة، نجح خلالها في نطحه في فخذه الأيسر وإلقائه عاليا في الهواء، قبل أن يعاود الهجوم ثانية ويوجه نطحة أخرى لنفس الفخذ، أثناء سقوط "جونزالو" على أرض الحلبة.

أسرع المسعفون إلى "جونزالو"، وحملوه ونقلوه إلى المشفى الملحق بالحلبة، تاركين وراءهم خطا من الدماء السائلة بغزارة من جرحى "جونزالو" الغائرين، الذي لبث في المشفى لمدة ساعتين، قبل أن يقرر الأطباء نقله إلى المستشفى.

طالب المتفرجون الحاضرون في مدرجات الحلبة أن يتم تكريم "جونزالو"، مكافئة له على شجاعته وقوته، خاصة أنها الإصابة الثانية له على نفس الحلبة في غضون شهور، وإعطائه أذن الثور الذي نطحه، وقد قام مصارع آخر بالفعل بمصارعة الثور وقتله وقطع أذنه، وتم إيصال الأذن إلى "جونزالو" في المستشفى.

يبلغ "جونزالو" من العمر 27 عاما، وهو صديق "فيكتوريا فيديريكا"، ابنة أخت ملك إسبانيا، وقد تعرض لحادث مماثل، في مايو الماضي، على نفس الحلبة، أدت لابتعاده عن الحلبة لفترة.