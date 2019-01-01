"مش نضاف وكلهم مصطفى أبوتورته".. رانيا يوسف تتمسك بشعار "لا للرجال"

سخرت الفنانة رانيا يوسف من سؤال وُجه لها من أحد المعجبين، عبر تطبيق "أسك"، جاء فيه "هتتجوزي تاني؟"، قائلة، "كلهم مصطفى أبوتورتة"، في إشارة منها للشاب الذي انتشرت قصة تركه خطيبته في قاعة الاحتفال حاملا التورته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى، التي تهاجم فيها رانيا يوسف الرجال بتصريحاتها النارية، ففي عدد من اللقاءات انتقدت مظهر الرجال ونظافتهم الشخصية، ودورهم في الإنفاق على الأسرة، ونرصد في التقرير التالي تلك التصريحات المثيرة للجدل:

رانيا يوسف: "الرجالة بيطفونا واحلويت أكتر بعد الطلاق"

خلال لقائها في برنامج "عرب وود" قالت رانيا إنها استعادت رونقها وتألقها بعد الانفصال، معلقة على ذلك بأن "غالبا الرجالة بيطفونا".

وعللت ذلك بسبب المسؤولية تجاه الأطفال والمنزل، والرجل، موضحة أن "الطلاق يجعل المرأة تتفرغ لحياتها ونفسها".

رانيا يوسف: الرجالة غير مهتمين بالنظافة الشخصية

أطلقت رانيا يوسف تصريحا ناريا، خلال لقائها في برنامج "السم في العسل" منذ عدة سنوات قائلة، "الوسامة في مصر قلت جدا، مبقاش في عمر الشريف أو رشدي أباظة".

وتابعت "أن عددا كبيرا من الرجال غير مهتمين بنظافتهم الشخصية، من حيث تهذيب الذقن واللحية، أو وضع مزيلات للعرق أو (برفانات)"، موضحة أن النظافة من الأمور غير المتعلقة بالغنى أو الفقر.

رانيا يوسف: فلوسي أجيب بها حمام ومش هصرف على جوزي

ردت الفنانة رانيا يوسف خلال برنامج قعدة رجالة على قناة "DMC" على سؤال حول إمكانية مساعدة زوجها فى حالة إفلاسه واحتياجه لها ماديًا، قائلة، "سوري أو آسفة، فلوسي دي للأولاد والبيت أنت اتحمل مسؤولية نفسك وقراراتك".

وأضافت "إن فلوسي بتاعتي اشتري بيها حمام وأطيره، إنما فلوس جوزي بتاعتي أنا ملزمة منه، عشان كدة اسمه راجل".