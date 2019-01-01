"مش نضاف وكلهم مصطفى أبوتورته".. رانيا يوسف تتمسك بشعار "لا للرجال"

06:59 م | الأحد 13 أكتوبر 2019
عُرفت رانيا يوسف بتصريحاتها النارية ضد الرجال

عُرفت رانيا يوسف بتصريحاتها النارية ضد الرجال

كتب: منى السعيد

أخبار متعلقة

رانيا يوسف تهنئ المصريين بمناسبة نصر أكتوبر: حمى الله مصر جيشا وشعبا

رانيا يوسف تهنئ المصريين بمناسبة نصر أكتوبر: حمى الله مصر جيشا وشعبا

رانيا يوسف تشارك في مهرجان آرهوس الفني في الدنمارك

رانيا يوسف تشارك في مهرجان آرهوس الفني في الدنمارك

"الآنسة فرح".. سر غياب رانيا يوسف عن ختام مهرجان الجونة

"الآنسة فرح".. سر غياب رانيا يوسف عن ختام مهرجان الجونة

رانيا يوسف: نجاح المهرجانات الفنية دليل على رغبة مصر في النهوض.. ومستوى السينما الأفريقية جيد

رانيا يوسف: نجاح المهرجانات الفنية دليل على رغبة مصر في النهوض.. ومستوى السينما الأفريقية جيد

سخرت الفنانة رانيا يوسف من سؤال وُجه لها من أحد المعجبين، عبر تطبيق "أسك"، جاء فيه "هتتجوزي تاني؟"، قائلة، "كلهم مصطفى أبوتورتة"، في إشارة منها للشاب الذي انتشرت قصة تركه خطيبته في قاعة الاحتفال حاملا التورته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى، التي تهاجم فيها رانيا يوسف الرجال بتصريحاتها النارية، ففي عدد من اللقاءات انتقدت مظهر الرجال ونظافتهم الشخصية، ودورهم في الإنفاق على الأسرة، ونرصد في التقرير التالي تلك التصريحات المثيرة للجدل:

رانيا يوسف: "الرجالة بيطفونا واحلويت أكتر بعد الطلاق"

خلال لقائها في برنامج "عرب وود" قالت رانيا إنها استعادت رونقها وتألقها بعد الانفصال، معلقة على ذلك بأن "غالبا الرجالة بيطفونا".

وعللت ذلك بسبب المسؤولية تجاه الأطفال والمنزل، والرجل، موضحة أن "الطلاق يجعل المرأة تتفرغ لحياتها ونفسها".

رانيا يوسف: الرجالة غير مهتمين بالنظافة الشخصية

أطلقت رانيا يوسف تصريحا ناريا، خلال لقائها في برنامج "السم في العسل" منذ عدة سنوات قائلة، "الوسامة في مصر قلت جدا، مبقاش في عمر الشريف أو رشدي أباظة".

وتابعت "أن عددا كبيرا من الرجال  غير مهتمين بنظافتهم الشخصية، من حيث تهذيب الذقن واللحية، أو وضع مزيلات للعرق أو (برفانات)"، موضحة أن النظافة من الأمور غير المتعلقة بالغنى أو الفقر.

رانيا يوسف: فلوسي أجيب بها حمام ومش هصرف على جوزي

ردت الفنانة رانيا يوسف خلال برنامج قعدة رجالة على قناة "DMC" على سؤال حول إمكانية مساعدة زوجها فى حالة إفلاسه واحتياجه لها ماديًا، قائلة، "سوري أو آسفة، فلوسي دي للأولاد والبيت أنت اتحمل مسؤولية نفسك وقراراتك".

وأضافت "إن فلوسي بتاعتي اشتري بيها حمام وأطيره، إنما فلوس جوزي بتاعتي أنا ملزمة منه، عشان كدة اسمه راجل".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تجاوز السخرية من مظهره الأنثوي وحقق أحلامه.. مصطفى: "حابب نفسي كده"

تجاوز السخرية من مظهره الأنثوي وحقق أحلامه.. مصطفى: "حابب نفسي كده"

يجري مسرعاً ليستقل سيارة أجرة يتنقل بها فى مشاويره المختلفة، فهو لا يحب السير مترجلاً لكثرة الانتقادات التى يتعرض لها فى الشارع.
لن تحتاج إلى أصابعك بعد الآن... لوحة مفاتيح جديدة من "أبل"

لن تحتاج إلى أصابعك بعد الآن... لوحة مفاتيح جديدة من "أبل"

حصلت "أبل" على براءة اختراع جديدة يمكنها أن تطرح لوحة مفاتيح حساسة
فوائد مذهلة لشواشي الذرة.. تعالج النقرس وتحارب السمنة وتقوي الأسنان

فوائد مذهلة لشواشي الذرة.. تعالج النقرس وتحارب السمنة وتقوي الأسنان

شرح أخصائي النباتات الطبية فيما يلي فوائد شواشي الذرة أبرزها: "يعالج النقرس والكوليسترول".
أسعار ملابس محمد صلاح رفقة عارضة أزياء مجلة GQ.. "الجزمة بـ86 ألف جنيه"

أسعار ملابس محمد صلاح رفقة عارضة أزياء مجلة GQ.. "الجزمة بـ86 ألف جنيه"

تنشر "الوطن" أسعار إطلالات محمد صلاح التي ظهر بها في مجلة GQ رفقة عارضة الأزياء البرازيلية
قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

الجملة التي رددها الفنان أحمد عز، سبق وأن تداولت خلال أحداث فيلم الممر، مما لاقت تفاعلا كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي