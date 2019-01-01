فيديو.. رهبان تايلاند يصنعون ملابسهم من النفايات البلاستيكية

عرضت قناة الغد الإخبارية، تقريرا مصورا عن أزمة انتشار النفايات البلاستيكية في أنهار تايلاند، والتي كانت أحد الأسباب التي دفعت الرهبان، لجمع النفايات من نهر تشاو فرايا، وإعادة تدويرها بمزجها بالقطن وأكسيد الزنك لتتحول في النهاية إلى ثياب يرتدونه.

وأشار التقرير إلى أن المتطوعين يساعدون الرهبان في جمع النفايات من الأنهار، حيث يجرى تجميع من 200 إلى 300 كيلو جرام من النفايات في اليوم.

وأضاف أنه في بعض الأحيان يجمع الرهبان بمساعدة المتطوعين طنين من النفايات خلال ساعة واحدة، منوها بأن نحو 12 زجاجة بلاستيكية تستخدم في صنع رداء واحد.

ويعتقد البوذيون أن رغبة الشخص في التخلص من السلبيات الناتجة عن العقل، تبدأ بنظافة محيطه الخارجي حينها سيشعر بالسلام.