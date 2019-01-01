ليلة رعب في مدينة ملاهي بـ1375 جنيها

أعلنت مدينة ملاهي إنجليزية عروضا مغرية بتخفيض يصل لنسبة 50% لقضاء ليلة مليئة بالرعب بين جنباتها في عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ إدارة مدينة الملاهي "ثورب بارك" طالبت هواة المغامرات المرعبة بسرعة الحجز عن طريق بوابتها الإلكترونية للاستفادة من هذه العروض.

وأضافت الصحيفة أنّ العرض المقدم تحت مسمى "ليالى الرعب" يبدأ من 67 جنيها إسترلينيا للفرد أي نحو 1375 جنيها مصريا، متضمنا ليلة مع الإفطار في فندق سمكة القرش بجانب دخول مدينة الملاهي لمرتين وإيقاف السيارة مجانا بجانب الاستفادة من بعض الألعاب الأخرى المرعبة.