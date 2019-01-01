فيديو.. انهيار جزئي لفندق في الولايات المتحدة

تسبب انهيار جزئي لفندق هارد روك تحت الإنشاء في مدينة نيوأورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية في مقتل شخص واحد وإصابة 18 شخصا.

ونقلت محطة تلفزيون "WDSU"، والتي يقع مقرها في مدينة نيوأورلينز عن مسؤولين بأنهم أفادوا بوجود شخصين على الأقل في عداد المفقودين وأصيب العديد في الحادث الذي وقع صباح يوم السبت.

وذكر الطبيب إميلي نيكولز، المدير الطبي لخدمات الطوارئ الطبية في نيوأورلينز، أن جميع المصابين في حالة مستقرة وبعضهم خرجوا من المستشفى، وفقا لـ"يورونيوز".

وقال رئيس دائرة الإطفاء تيم ماكونيل، في مؤتمر صحفي، إن خدمات الطوارئ تعتقد أنها تعرف مكان وجود الشخصين المفقودين، وأضاف أن الإدارة أرسلت طائرات بدون طيار لمحاولة تحديد موقع الشخصين، مضيفًا أن إدارة مكافحة الإرهاب تعتقد أن بإمكانها الوصول إلى شخص بينما لم تتأكد من إمكانية وصول رجال الإنقاذ إلى الشخص الآخر.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع "ديلي ميل" على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو للحظة الإنهيار معلقة: "فندق هارد روك الذي يتكون من 18 طابقًا في نيو أورلينز ينهار أثناء البناء والرافعات تصطدم بالناس في الشارع أدناه".

وقال مركز الاستجابة لحالات الطوارئ في ولاية نيوأورلينز، إن إدارات الإسعاف والشرطة استجابت جميعها لحظة وقوع الحادث وانتقلت إلى مكانه.

وأكد كولين أرنولد من وزارة الأمن الداخلي والتأهب لحالات الطوارئ إن تطهير موقع الحادث سيكون عملية طويلة الأجل، مضيفا أنه تم وضع قيود على حركة المرور بمكان الحادث.