فيديو.. انهيار جزئي لفندق في الولايات المتحدة

03:34 ص | الأحد 13 أكتوبر 2019
إنهيار جزئي لفندق في الولايات المتحدة

إنهيار جزئي لفندق في الولايات المتحدة

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

زلزال بقوة 6.4 درجات في تايوان يتسبب في انهيار فندق

زلزال بقوة 6.4 درجات في تايوان يتسبب في انهيار فندق

دراسة تكشف تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم

دراسة تكشف تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم

السعودية تستقبل قوات ومعدات دفاعية من الولايات المتحدة الأمريكية: لصون الأمن الإقليمي

السعودية تستقبل قوات ومعدات دفاعية من الولايات المتحدة الأمريكية: لصون الأمن الإقليمي

ترامب: التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب: التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة

تسبب انهيار جزئي لفندق هارد روك تحت الإنشاء في مدينة نيوأورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية في مقتل شخص واحد وإصابة 18 شخصا.

ونقلت محطة تلفزيون "WDSU"، والتي يقع مقرها في مدينة نيوأورلينز عن مسؤولين بأنهم أفادوا بوجود شخصين على الأقل في عداد المفقودين وأصيب العديد في الحادث الذي وقع صباح يوم السبت.

وذكر الطبيب إميلي نيكولز، المدير الطبي لخدمات الطوارئ الطبية في نيوأورلينز، أن جميع المصابين في حالة مستقرة وبعضهم خرجوا من المستشفى، وفقا لـ"يورونيوز".

وقال رئيس دائرة الإطفاء تيم ماكونيل، في مؤتمر صحفي، إن خدمات الطوارئ تعتقد أنها تعرف مكان وجود الشخصين المفقودين، وأضاف أن الإدارة أرسلت طائرات بدون طيار لمحاولة تحديد موقع الشخصين، مضيفًا أن إدارة مكافحة الإرهاب تعتقد أن بإمكانها الوصول إلى شخص بينما لم تتأكد من إمكانية وصول رجال الإنقاذ إلى الشخص الآخر.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع "ديلي ميل" على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو للحظة الإنهيار معلقة: "فندق هارد روك الذي يتكون من 18 طابقًا في نيو أورلينز ينهار أثناء البناء والرافعات تصطدم بالناس في الشارع أدناه".

وقال مركز الاستجابة لحالات الطوارئ في ولاية نيوأورلينز، إن إدارات الإسعاف والشرطة استجابت جميعها لحظة وقوع الحادث وانتقلت إلى مكانه.

وأكد كولين أرنولد من وزارة الأمن الداخلي والتأهب لحالات الطوارئ إن تطهير موقع الحادث سيكون عملية طويلة الأجل، مضيفا أنه تم وضع قيود على حركة المرور بمكان الحادث.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تجاوز السخرية من مظهره الأنثوي وحقق أحلامه.. مصطفى: "حابب نفسي كده"

تجاوز السخرية من مظهره الأنثوي وحقق أحلامه.. مصطفى: "حابب نفسي كده"

يجري مسرعاً ليستقل سيارة أجرة يتنقل بها فى مشاويره المختلفة، فهو لا يحب السير مترجلاً لكثرة الانتقادات التى يتعرض لها فى الشارع.
لن تحتاج إلى أصابعك بعد الآن... لوحة مفاتيح جديدة من "أبل"

لن تحتاج إلى أصابعك بعد الآن... لوحة مفاتيح جديدة من "أبل"

حصلت "أبل" على براءة اختراع جديدة يمكنها أن تطرح لوحة مفاتيح حساسة
فوائد مذهلة لشواشي الذرة.. تعالج النقرس وتحارب السمنة وتقوي الأسنان

فوائد مذهلة لشواشي الذرة.. تعالج النقرس وتحارب السمنة وتقوي الأسنان

شرح أخصائي النباتات الطبية فيما يلي فوائد شواشي الذرة أبرزها: "يعالج النقرس والكوليسترول".
أسعار ملابس محمد صلاح رفقة عارضة أزياء مجلة GQ.. "الجزمة بـ86 ألف جنيه"

أسعار ملابس محمد صلاح رفقة عارضة أزياء مجلة GQ.. "الجزمة بـ86 ألف جنيه"

تنشر "الوطن" أسعار إطلالات محمد صلاح التي ظهر بها في مجلة GQ رفقة عارضة الأزياء البرازيلية
"تعالج السرطان والعمى".. 5 فوائد صحية للفياجرا

"تعالج السرطان والعمى".. 5 فوائد صحية للفياجرا

أثبتت كثير من الدراسات العلمية أن "الفياجرا" لها فوائد عديدة غير الاستخدام في علاج ضعف الانتصاب.