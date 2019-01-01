هل يستحق 100 مليون؟.. أرقام رمضان صبحي مع الأهلي منذ استعارته

تصدر اسم رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي المُعار إلى النادي الأهلي، مؤشرات البحث على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعدما طالب المدير الفني الجديد للقلعى الحمراء رينيه فايلر من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شراء رمضان صبحي بشكل نهائي باعتباره أحد العناصر والركائز الأساسية بصفوف فريق القلعة الحمراء.

وظهر رمضان بصورة جيدة رفقة المدرب السويسري، بداية من الموسم الجاري، على الرغم من لعبه 4 مباريات فقط (3 في الدوري المصري + مباراة في دوري أبطال إفريقيا) إلى جانب مباراة كأس السوبر المصري.

تطور رمضان صبحي تحت قيادة فايلر

ويرى خبراء الكرة المصرية أن "العفيجي" بات أكثر فعالية على المرمى تحت قيادة "فايلر"، وذلك ما أظهرته الأرقام، حيث نجح اللاعب خلال المباريات الأربعة التي لعبها من تسجيل 3 أهداف وصناعة آخر.

أرقام رمضان صبحي الموسم الماضي

مستوى رمضان صبحي خلال الموسم الماضي منذ انتقاله إلى الأهلي في يناير 2019، لم يكن بتلك الفعالية التي أظهرها اللاعب مع المدرب السويسري، نظرًا لأنه سجل هدفين وصنع 4 أهداف أخرى، خلال 26 مباراة.

ويعرض الأهلي شراء رمضان صبحي مقابل 4 ملايين جنيه استرليني ونسبة 20% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا، وأكد الخطيب لمرتجي أن هناك إمكانية لرفع القيمة إلى 5 ملايين (أي ما يقابل 100 مليون جنيه مصري)، وينتظر الأهلي رد النادي الإنجليزي.

ويسعى المجلس لإنهاء صفقة رمضان قبل ارتفاع قيمته التسويقية في ظل التألق الشديد في مستوى اللاعب الذي يتطور خلال مشاركته مع الفريق الأحمر.

الأهلي جدد إعارة رمضان صبحي موسما كاملا مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني، كما يحصل هيدرسفيلد على 150 ألف جنيه إسترليني حال تتويج الأهلي بلقب الدوري المحلي، و150 ألف جنيه إسترليني أخرى حال تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.