فيس بوك تطور أجهزة لقراءة الأفكار وتحويلها لأوامر واقعة

10:29 ص | السبت 12 أكتوبر 2019
شركة فيس بوك

شركة فيس بوك

كتب: أ ش أ

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أعلنت شركة فيس بوك، اليوم السبت، أنها تعمل على تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت مسألة قراء الأفكار وتحويلها إلى أوامر حقيقة واقعة.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن شركة فيس بوك استحوذت على شركة "CTRL-labs" بهدف تطوير أجهزة من هذا النوع .

وقالت فيس بوك إن هذه الشركة تعمل على تطوير سوار معصم يمكن من خلاله التحكم في الأجهزة بواسطة الإشارات التي تأتي من الجهاز العصبي.

وأعلن مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لفيس بوك، أنه يريد تطوير أجهزة قابلة للارتداء ويمكنها قراءة العقول، قائلا إن الهدف هو جعل الشخص قادر من على التفكير في شيء والتحكم فيه في الواقع الافتراضي أو المعزز.

يذكر أن فيس بوك كانت قد أعلنت في 2017 عن أول واجهة دماغ حاسوبية، وهي عبارة عن جهاز قابل للارتداء يسمح للمستخدمين بالكتابة عن طريق تخيل أنفسهم وهم يتحدثون، لكن هذه التقنية لا تزال في بداياتها وتقول فيس بوك إن وظائفها محدودة.

 

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