لن تحتاج إلى أصابعك بعد الآن... لوحة مفاتيح جديدة من "أبل"

04:48 م | الجمعة 11 أكتوبر 2019
شركة آبل

شركة آبل

كتب: وكالات

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أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، أنها ستغير من طريقة التفكير بصورة كلية في الكتابة سواء على الهاتف الذكي أو الحاسبات اللوحية أو المحمولة، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وتقدم "أبل" ما أطلقت عليه لوحة مفاتيح افتراضية، التي ستكون متغيرة تماما عن لوحة المفاتيح الفعلية المعتادة، جاعلة إياها ذات شاشات حساسة جدا للمس، لجعل الكتابة الطويلة أكثر متعة.

وحصلت "أبل" على براءة اختراع جديدة يمكنها أن تطرح لوحة مفاتيح حساسة، ستجعل طريقة استخدامها أسهل بصورة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بكتابة المستندات الطويلة.

​وتتمحور الفكرة حول توفير ردود فعل حادة، حيث كلما قام المستخدم بالنقر على زر على الشاشة، فإنه سيحصل على رد فعل مماثل لذلك الذي يحصل عليه أثناء استخدام لوحة مفاتيح فعلية عادية.

كما توفر "لوحة المفاتيح الافتراضية" من "أبل" ردود فعل اهتزازية أثناء الكتابة، والتي سيحاكي الشعور الحقيقي أثناء لوحة المفاتيح الفعلية، ليجعل الكتابة أسهل بالنسبة للمستخدم على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

 

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