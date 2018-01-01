"عاج البوقير وقشور البنجولين".. ضبط أجزاء من حيوانات نادرة في ماليزيا

01:34 م | الجمعة 11 أكتوبر 2019
طائر البوقير

طائر البوقير

كتب: أ ش أ

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قال مسؤولون ماليزيون، إنه جرت مصادرة نحو 800 قطعة من أجزاء الحيوانات خلال حملة مداهمة مكبرة على جزيرة بورنيو، بما في ذلك مجموعة كبيرة من العاج من طائر البوقير ذي المنقار، وقشور حيوان البنجولين وقرون الغزلان، التي توجد في شبه جزيرة الملايو وسومطرة وبورنيو.

وذكرت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، أن غابات بورنيو الشاسعة تعد موطنًا لمجموعات كبيرة من الطيور والحيوانات النادرة، لكنها مستهدفة في كثير من الأحيان من قبل الصيادين الذين يبيعون أجزاءها لهواة جامعي المقتنيات الثمينة، واستخدامها في الطب التقليدي، خاصة في الصين، لافتة أن الجزيرة مقسمة بين ماليزيا وإندونيسيا وبروناي.

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