استمر 12 ساعة.. الرئيس الأوكراني يكسر الرقم القياسي لأطول مؤتمر صحفي

سجل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، رقما قياسيا لم يسبقه إليه أي سياسي، عندما عقد مؤتمرا صحفيا تجاوز 12 ساعة، وأعلنته وكالة السجل الوطني للأرقام القياسية "الأطول في العالم".

وبعد ثماني ساعات من بدء المؤتمر الصحفي الماراثوني لزيلينسكي، وهو اللقاء الأهم له مع الصحافة منذ وصوله إلى السلطة، وقف ممثل للوكالة ليعلن النبأ.

وفوجئ الرئيس البالغ من العمر 41 عاما، بالأمر، كما بدا من رد فعله، وقال إنه رجل متواضع لا يحب الاحتفالات.

ويحمل الرقم السابق لأطول مؤتمر صحفي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي عقد مؤتمرا استمر أكثر من سبع ساعات، وفق وسائل إعلام أوكرانية.

وينبغي أن تصادق هيئة دولية على رقم زيلينسكي، قبل أن يتم اعتماده رسميا.

وعقد المؤتمر الصحفي، اليوم، في قاعة في وسط كييف، وشارك فيه مئات الصحفيين المحليين والدوليين الذي تعاقبوا على دفعات حول طاولة الرئيس لطرح الأسئلة.

وتحدث زيلينسكي بإسهاب حول مواضيع مثل الحرب في شرق أوكرانيا، والعلاقات مع روسيا، ومكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى بدء تحقيق بحق الرئيس سعيا إلى عزله.

وقال زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية إنه تناول "حقنا" لتقوية أحباله الصوتية قبل المؤتمر.