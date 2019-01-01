احذر.. "هاكرز" يسرقون البيانات الإئتمانية عبر الإنترنت

11:43 م | الأربعاء 09 أكتوبر 2019
الاختراق الإلكتروني

الاختراق الإلكتروني

كتب: مصطفى الصبري

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اخترق مجموعة من "الهاكرز" البنية الأساسية لـ Volusion، وهو مزود للمتاجر عبر الإنترنت، ووضعوا تعليمات برمجية ضارة تسجل وتسرق تفاصيل بطاقة الدفع التي يدخلها المستخدمون في نماذج عبر الإنترنت.

تأثر أكثر من 6500 متجر بهذه البرمجيات، ولكن العدد قد يكون أعلى من ذلك، إذ أنه يصل إلى ما يزيد عن 20 ألف متجر، بحسب موقع "zdnet" المتخصص في التقنية.

وما زال المتسللون يخترقون بيانات العملاء عبر الإنترنت ويسرقون بيانات بطاقات الائتمان.

وقع الحادث هذا الأسبوع بعد أن تمكن المتسللين من الوصول إلى البنية التحتية لـ Google Cloud في Volusion، حيث عدلوا ملف JavaScript وتضمن رمزًا خبيثًا يسجل تفاصيل البطاقة التي تم إدخالها في نماذج عبر الإنترنت.

والحادث هو ما يسميه خبراء الأمن السيبراني بتهجير Magecart أو بطاقة ويب، حيث يسرق المحتالون تفاصيل بطاقة الدفع من المتاجر عبر الإنترنت، بدلاً من أجهزة الصراف الآلي، فهذه الأنواع من الاختراقات تحدث منذ سنوات، لكنها اشتدت على مدار العامين الماضيين.

تحدث معظم هجمات Magecart عندما يستخدم المتسللون الثغرات الأمنية في المتاجر التي تستضيفها بنفسهم لزرع شفرة في المتاجر القديمة على الإنترنت.

لكن في بعض الأحيان، يتمكن المتسللون أيضًا من اختراق الأنظمة الأساسية المستندة إلى مجموعة النظراء - مثل Volusion - أو الشركات التي تقدم تطبيقات مصغّرة أو تحليلات أو إعلانات أو خدمات ثانوية أخرى إلى المتاجر عبر الإنترنت.

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