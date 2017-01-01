منهم 2 في مصر.. غرق 6 أشخاص بسبب "سيلفي" حول العالم في يومين

توفى حوالي 259 شخصًا في جميع أنحاء العالم أثناء التقاط صور "سيلفي"، في الفترة من أكتوبر 2011 إلى نوفمبر 2017، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية بالهند، وهذا بخلاف ضحايا الفترة من نوفمبر 2017 حتى الآن.

ويبدو أن العدد لا يتوقف ويزيد بمرور الوقت، فخلال يومين فقط، مات حوالي 6 أشخاص بسبب التقاط "السيلفي"، ولكن ليس هذا المشترك الوحيد بينهم، فجميعهم ماتوا غرقا، ومنهم 2 في مصر.

حكاية "سيلفي" أغرق حبيبين في النيل

مساء أمس الأول، غرق شاب وخطيبته في نهر النيل، بسبب اختلال توازنهما أثناء جلوسهما على كوبري جامعة القاهرة لمحاولة التقاط "سيلفي".

جاء في تحريات الشرطة أن الشاب خرج من عمله وانتظر خطيبته للقائها والجلوس على كوبري الجامعة ليستنشقا الهواء النقي، وأثناء جلوسهما على سور الكوبري قال الشاب للفتاة "خطيبته": "ما تيجي ناخد صورة سيلفي وورانا النيل"، فأجابته "موافقة".

صعد الحبيبان على سور الكوبري، وأمسك الشاب بالهاتف ليلتقط الصورة، وفجأة اختل توازنهما وسقط الاثنان في مياه النيل، وتفرق الشاب وخطيبته كل منهما يحاول إنقاذ نفسه.

في تمام الساعة العاشرة مساء الاثنين، تحول كوبري الجامعة إلى مسرح مأساوي احتشد بالناس، وبدأت لانشات وقوارب الإنقاذ النهري في عملية البحث، ولم تمضِ 5 ساعات من عمليات البحث حتى تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الفتاة وجارٍ عملية البحث عن الشاب.

عروس وأخواتها.. غرق 4 أفراد من عائلة واحدة بسبب سيلفي في الهند

غرق أربعة أفراد من نفس العائلة في سد في الهند، الأحد الماضي، بعد انزلاقهم إلى الماء أثناء محاولتهم التقاط صورة شخصية "سيلفي".

وكانت الأسرة تحتفل بزفاف ابنتهم نفيثا البالغة من العمر 20 عامًا، التي غرق معها أخوتها "سنيها" البالغة من العمر 22 عامًا، و"كنيجا" البالغة من العمر 20 عامًا، و"سانتوش" البالغة من العمر 14 عامًا، والتي كانت أول من انزلق إلى الماء.

وتقول الشرطة الهندية في ولاية "تاميل نادونجا" إن زوج "نفيثا"، جي بيرومالسامي، البالغ من العمر 25 عامًا، تمكّن من إنقاذ شقيقته يوفاراني بيرومالسامي البالغة من العمر 15 عامًا، بحسب "CNN".

وقع الحادث في سد بامبار في الولاية الجنوبية، وذكر لس براباكار، مسؤول كبير في الشرطة من مقاطعة كريشناجيري: "أرادوا التقاط صورة شخصية في هذا المكان على السد وانزلقوا، وارتفع مستوى المياه بعدما انزلقوا، وتم انتشال جثث المتوفين على الفور.