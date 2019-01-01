دراسة أمريكية تكشف الهرمون المسؤول عن "سوء الأدب"

08:19 م | الأربعاء 09 أكتوبر 2019
الهرمونات

الهرمونات

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

مريضات الربو لديهن مستويات أقل من هرمون التستوستيرون

مريضات الربو لديهن مستويات أقل من هرمون التستوستيرون

"ترفع كفاءة هرمون الذكورة".. فوائد الشرب من مياه القلة

"ترفع كفاءة هرمون الذكورة".. فوائد الشرب من مياه القلة

سبب نسيان الأحلام بعد الاستيقاظ من النوم.. السر في "هرمون التركيز"

سبب نسيان الأحلام بعد الاستيقاظ من النوم.. السر في "هرمون التركيز"

دراسة: الفتيات الرياضيات لديهن مستويات مرتفعة من هرمون الذكورة

دراسة: الفتيات الرياضيات لديهن مستويات مرتفعة من هرمون الذكورة

كشف دراسة لباحثون بجامعة تكساس الأمريكية أن مكملات هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) تزيد اهتمام الناس بالمبادئ والأدب والأحكام الأخلاقية، ما يدل على أن تأثير هذا الهرمون على السلوك أكثر تعقيدًا مما كان ظن العلماء في السابق.

ودحضت الدراسة الأمريكية كل الدراسات السيكولوجية "الهرمونية" السابقة، التي ربطت بين ارتفاع مستويات هرمون الذكورة بالسلوك العنيف "غير الأخلاقي"، وفقا لما نقل موقع "سبوتنيك" عن مجلة "نيتشر آند بيهيفيير".

وحللت الدراسة بعمق، الأسس الهرمونية للتفكير الأخلاقي، على عكس الأبحاث السابقة التي نظرت في القرارات الأخلاقية على أساس الاستجابات السلوكية ونشاط الدماغ، فالدراسة الحالية اهتمت بدور العوامل البيولوجية العميقة وخاصة هرمون "التستوستيرون".

وذكر الأستاذ في علم النفس بجامعة تكساس بيرترام جورونسكي إن الأبحاث السابقة اهتمت بالطريقة التي تؤثر بها الهرمونات على القرارات الأخلاقية من خلال تنظيم نشاط الدماغ بشكل أساسي.

وأضاف جورونسكي أن التفكير الأخلاقي موجود في جذور العوامل البيولوجية العميقة، لذلك غالبًا ما يكون من الصعب حل بعض النزاعات الأخلاقية المثيرة للجدل.

وأجريت الدراسة على نحو 200 شخص، أعطي التستوستيرون الطبيعي لـ100 منهم وأعطي تستوستيرون وهمي إلى 100 مشارك آخر.

وأشار طالب الدراسات العليا في علم النفس بجامعة تكساس والمشارك في الدراسة سكايلر برانون إلى أن الدراسة هدفها اختبار ما إذا كان التستوستيرون يؤثر بشكل مباشر على الأحكام الأخلاقية، وإنكان كذلك فما هي طريقة ذلك.

وتابع برانون أنهم فحصوا 3 جوانب مستقلة للحُكم الأخلاقي، وهي: الحساسية للعواقب، والحساسية للمبادئ الأخلاقية، والتفضيل العام لاتخاذ رد فعل أو عدم اتخاذ رد فعل على الإطلاق.

عكس الدراسات السابقة، اندهش الباحثون عندما وجودا أن من تلقوا مكملات التستوستيرون كانوا أقل اهتمامًا بالمصلحة الأكبر، وصاروا أكثر حساسية للمعايير الأخلاقية.

وأظهر المشاركون ذوو المستويات العالية من هرمون تستوستيرون طبيعي دون مكملات عكس ذلك إذ أصبحوا أقل حساسية للمعايير الأخلاقية.

ويرى العلماء الذين أجروا الدراسة أنها تتحدى بعض الفرضيات السائدة حول تأثيرات هرمون التستوستيرون على الأحكام الأخلاقية.

وقال جورونسكي: "تؤكد النتائج التي توصلنا إليها على أهمية التمييز بين هرمون التستوستيرون الطبيعي الذي يفرزه جسم الإنسان والمكملات الصناعية لهرمون التستوستيرون، حيث أن  مكملات التستوستيرون أظهرت آثار على الأحكام الأخلاقية يمكن أن تكون عكس آثار التستوستيرون الموجود بشكل طبيعي".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

في عملية "الممر" الحقيقية.. ابن "أبو منونة" يروي لـ"الوطن" دور والده بمعسكر العدو

في عملية "الممر" الحقيقية.. ابن "أبو منونة" يروي لـ"الوطن" دور والده بمعسكر العدو

ابن البطل الحقيقي "أبو منونة" في فيلم الممر يروي تفاصيل الدور الذي قدمه والده في عملية الممر الحقيقية
"يعمل بقوة الترامادول".. فوائد بلا حدود لـ"مر البطارخ" الطبيعي

"يعمل بقوة الترامادول".. فوائد بلا حدود لـ"مر البطارخ" الطبيعي

يقدم أخصائي النباتات الطبية فوائد نبات "مر البطارخ" الذي وصفه بأنه بقوة الترامادول، وأبرزها أنه خافض للحرارة وطارد للبلغم ومضاد للتورمات".
حديقة الحيوان تودع "نعيمة".. ولجنة من البيطريين تحدد مصير "آخر فيلة"

حديقة الحيوان تودع "نعيمة".. ولجنة من البيطريين تحدد مصير "آخر فيلة"

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن آخر فيلة في حديقة حيوان الجيزة
قصة مرضه النادر و"عودته لطريق الصواب".. أبرز تصريحات الراحل طلعت زكريا

قصة مرضه النادر و"عودته لطريق الصواب".. أبرز تصريحات الراحل طلعت زكريا

بعد وفاة الفنان طلعت زكريا، ترصد "الوطن" أبرز تصريحاته
مضاد حيوي طبيعي يقضي على الحساسية وأملاح الكلى.. فوائد البصل المشوي

مضاد حيوي طبيعي يقضي على الحساسية وأملاح الكلى.. فوائد البصل المشوي

تعدد فوائد البصل المشوي، والتي تستطيع أن تقي وتتخلص من 20 مرضا، أبرزهم "الصرع وتسوس الأسنان وتصلب الشرايين والحساسية".