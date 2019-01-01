سوني تعلن موعد طرح "بلايستيشن 5" في الأسواق

أعلنت شركة "سوني" بشكل مفاجئ عن الجيل القادم من أجهزة ألعاب "بلايستشن"، والذي من المنتظر طرحه في الأسواق في نهاية العام المقبل.

وأطلقت شركة "سوني" على الجيل الجديد من بلايستيشن اسم "بلاستيشن 5" وفقا لما أعلنه المدير التنفيذي لشركة "سوني" للترفيه التفاعلي، جيم ريان، عبر مدونة بلاستيشن الرسمية، وتستهدف "سوني" إطلاق "بلاستيشن 5" بحلول موسم الأعياد في 2020، ووعدت بإدخال تحديثات كبيرة على وحدات التحكم في الجهاز الجديد لإضافة المزيد من الواقعية على تجربة اللعب، بحسب "سكاي نيوز".

ولم يكشف ريان عن أي صور للجهاز المرتقب إصداره، كما لم يعلن عن الألعاب التي ستتوافر معه، ولكنه وعد بالكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الشهور المقبلة.

ومن المتوقع أن ينافس "بلايستشن 5" الإصدار الجديد من أجهزة مايكروسوفت "إكس بوكس"، والذي من المتوقع طرحه في الأسواق بنفس الفترة تقريبا في نهاية العام المقبل.