فيديو: ثعبان يهاجم الجامعة ويتسبب في حالة رعب بتايلاند

06:21 ص | الأربعاء 09 أكتوبر 2019
ثعبان يهاجم الجامعة بتايلاند

ثعبان يهاجم الجامعة بتايلاند

كتب: حاتم سعيد حسن

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فرّ عدد من طلاب الجامعة والمحاضرون في وسط تايلاند وسط حالة من الرعب بعد اقتحام ثعبان لسقف الجامعة متلصّصًا بلسانه في مشهد مخيف.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه بعد لحظات من سقوط ثعبان يبلغ طوله 12 قدمًا عبر السقف الخشبي لجامعة ثاماتسات في محافظة باثوم ثاني وهو يتدلى في منتصف ممر الجامعة وعند نقطة ما، يمكن رؤية الثعبان ممتد بطوله الكامل قبل أن يستدير ويعود مرة أخرى نحو السقف، وفقا لـ"ديلي ميل".

وبينما تنتقل الكاميرا عبر ممر الجامعة، يبقى شخصان فقط في المكان الذي كان مزدحمًا في يوم من الأيام وكان تم إخلاؤه سريعًا بعد فرار الطلاب والمدرسين من الرعب عند ظهور الثعبان الكبير، وأظهر مقطع فيديو رؤية إحدى الفتيات وهي تقف على مسافة آمنة وهي تنظر بخوف وتضحك بحالة هستيرية عند رؤية جسد الأفعى الكبير المطل من سقف الجامعة.

وكانت إحدى المحاضرات وتدعى فوبا فوانانون واحدة ممن كانوا في الجامعة عندما قام الثعبان بزيارة مفاجئة، وقالت بأنها لم تكن المرة الأولى وإن الأفعى أعطاها إحساس بالخوف حينما رأته  ينزلق من السقف الخشبي في 28 سبتمبر.

وأضافت: "هناك الكثير من الزواحف التي تعيش حول الحرم الجامعي، لكن رؤية ثعبان يتدلى من السقف كان مفاجئًا للغاية، أعتقد أن سبب وجود الثعبان هناك بسبب عشه، أو أن بعض الفرائس مثل الفئران كانت تدور حوله وكان يحاول الإمساك بها".

وبقي الطلاب والموظفون بعيدًا عن الثعبان حتى وصل فريق إنقاذ محلي، وتم التحفظ على الثعبان بأمان وإعادته إلى موطنه الطبيعي، ولم يتم توضيح نوع الثعبان، ولكن وفقًا لموقع المتنزهات الوطنية التايلندية، هناك ثلاثة أنواع من الزواحف المستوطنة للأمة الآسيوية، وهم "الثعبان شبكي، الثعبان البورمي وثعبان قصير الذيل".

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