عمرها 10 سنوات.. "سونسون" أخر زرافة في حديقة حيوان الجيزة

02:41 ص | الأربعاء 09 أكتوبر 2019
الزرافة سونسون

الزرافة سونسون

كتب: مصطفى الصبري

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داخل قفص حديدي في حديقة الحيوان الموجودة في الجيزة تعيش كائنات كثيرة، بعضها يتحول إلى نجوم، ومن أبرزهم الزرافة "سونسون"، التي تتعايش مع "عم محمد" الحارس الخاص بها بكل حب، وتسعد بزيارة الناس بسرعة وتتفاعل معهم وتأكل الجزر والتفاح من فوق رؤوسهم.

"سونسون" هي أخر زرافة تعيش في حديقة حيوان الجيزة، وتخشى الإدارة المركزية للحدائق أن تنفق لأي سبب وتترك مكانها شاغرا، كما حدث مع الفيلة "نعيمة"، أخر فيلة في مصر، لذلك الحديقة تستعد لاستقدام زرافة جديدة.

الزرافة "سونسون"، بحسب ما ذكر الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لـ"الوطن"، تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، وهي من أصول أفريقية.

الزراف الأفريقي اسمه العلمي "Giraffa camelopardalis"، ويصل وزن الذكور منه إلى 1930 كيلو جرام، أما الإناث، فأحيانا يبلغ وزنها ما يعادل 1180 كيلوجرام، وفقا لموقع "African Wildlife Foundation".

أما طول الزرافة الأفريقية، فيصل ارتفاعها إلى 5.7 مترا، من الأرض إلى قرونها، كما يتراوح متوسط أعمارها بين 10 إلى 15 سنة في البرية؛ وأقصى عمر مسجل لها كان 30 سنة.

كما أنها من آكلي الأعشاب، وفترة حملها من 13 إلى 15 شهرا، وذيول الزرافة تحظى بتقدير كبير من قبل العديد من الثقافات الأفريقية وتستخدم في صناعة الأساور التي يرونها تجلب حظا سعيدا.

فقد أطول حيوان برى في العالم 40% من تعداده في 30 عامًا فقط، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الصيد الجائر والاتجار في الحياة البرية يسهمان في هذا الانخفاض، إذ يتم قتل الزرافات بسهولة.

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