الشمبانزي لوزة والنعامة ولاء.. أسماء الحيوانات في حديقة الجيزة

01:11 ص | الأربعاء 09 أكتوبر 2019
حديقة حيوان الجيزة

حديقة حيوان الجيزة

كتب: مصطفى الصبري

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سور كبير يحيط برقعة من الأرض، بها أقفاص وبيوت يعيش فيها عشرات الحيوانات من مختلف بقاع الأرض، مفترس وأليف، بري وبحري، ويأتي مئات البشر كل يوم لمشاهدة هذه الكائنات.. تلك هي حديقة الحيوان.

معروف أنه ليس هناك قوانين تحكم عالم الحيوان، سوى أن "البقاء للأقوى"، ولكن بما أنها تركت البرية وتعيش بشكل أو بآخر بين البشر، اكتسبت منهم ولو جزءا صغيرا من قواعدهم، وهي الأسماء، فمعظم حيوانات الحديقة لهم أسماء، تعرفها جيدا.

ذكر الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لـ"الوطن"، أبرز أسماء الحيوانات الموجودة في حديقة حيوان الجيزة.

وقال: "في الأسود حسين فهمي والحاج متولي، والأبيض، بالإضافة إلى مروان وزوجته لولا، والأشبال سكر وليلي".

أما القردة في كثيرة، منها نادر ووحيد ورشيدة وجمعة وسوسو وزعبولا اللذان تجمعهما قصة حب، وصغيرهما مروان، بالإضافة إلى سيكا وفوقية المطلقة، والشمبانزي لوزة ويويو والبرنس.

وتابع "الجمل الآسيوي اسمه صلاح وزوجته رشا، وفي مولودة أنثى اسمها جنى، بجانب الدببة البنية الروسية عنتر وحسونة، والدببة العادية سلوى وهاني ونيفين وسماح".

وأضاف أنه هناك أيضا 2 من حيوان سبع البحر أسماؤهما اللمبي وجاميكا، هذا بخلاف الكانجرو ريفو، وأنثى إنسان الغاب تيتي، وحيوان الراكون الشبيه بالثعلب بندق.

ويعيش في الحديقة أيضا الكودو تيتو وباقي أفراد القطيع المكون من الأب مون والأم هنا والابن بيبو والابنة نوجان.

أما النعام، يوجد الذكر جاميكا وزوجاته الـ4 جنى ونورا وولاء ونانسى، وبجانب كل هذا، تعيش الزرافة سونسون، آخر زرافة في حديقة الحيوان.

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