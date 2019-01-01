"حمامة أمل".. طالبة تتعلم لغة الإشارة لتسعد الصم والبكم بترجمة الأغاني

تحدي خاضته سالي أسامة، الطالبة بكلية التربية الفنية بالزمالك، لإتقان لغة الإشارة، في محاولة منها لإدخال البهجة والأمل لقلوب ملايين من الصم والبكم، عن طريق ترجمة الأغاني التي تحمل كلمات تدل على السعادة وتدعوا للأمل.

وقالت سالي أسامة في حديثها لـ"الوطن": "الموضوع بدأ معايا بالصدفة، عندما كنت أشاهد الصم والبكم في طريقي للكلية، وكنت أجد نفسي عاجزة أمام مساعدتهم لعدم فهمي لمتطلباتهم، وتحول الأمر معي لتحدي عن طريق تعليم نفسي لغة الإشارة عن طريق مشاهدة بعض الفيديوهات على اليوتيوب".

"معاناتهم اليومية بسبب عدم تفهم الأشخاص لطريقة كلامهم دفعني للتفكير في تقديم فيديوهات تساعد على دعمهم وبث روح الأمل فيهم".. بحسب ما ذكرته "سالي"، ففيديوهات الأغاني تحتوي على كلمات مبهجة فقط وتبعث الأمل لديهم لاستكمال أمور حياتهم بطريقة طبيعية.

وشهدت الفيديوهات انتشارا كبيرًا ولاقت إعجاب جميع المشاهدين سواء الصم والبكم أو غيرهم، وكان آخرها أداء أغنية "ابن مصر"، التي تخطت حاجز الـ4 آلاف مشاهدة في أقل من 24 ساعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ولم تنسى "سالي" استغلال هوايتها الأساسية كفنانة تشكيلية، حيث قامت أيضًا برسم لوحة تسمى بـ"صفوت"، تتحدث عن قصة أحد الأشخاص من فئة الصم وضعاف السمع، كما تناقش مشكلة التنمر التي تواجهه، وبحسب ما ذكرته صاحبة الـ21 عامًا "تم تكريمي على لوحتي في معرضي الأخير خلال الأيام الماضية، وقمت بتقديم أغنية "تخيل بكره" عقب التكريم.