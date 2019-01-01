Call of Duty تكتسح PUBG وFortnite بـ100 مليون تحميل في أول أسبوع

حققت النسخة المحمولة من لعبة الفيديو "Call of Duty 100" مليون عملية تحميل في أسبوعها الأول، لتتفوق بشكل كاسح على ألعاب مثل "Fortnite" و"PUBG".

فيما حققت PUBG وFortnite وElectronic Arts Apex Legends 26.3 مليون و22.5 مليون و25 مليون على التوالي في الأسبوع الأول من إطلاقها، بحسب "رويترز".

وقال راندي نيلسون، رئيس شركة "سنسور تاور" الاقنصادية المتخصصة في الرصد: "هذا هو أكبر إطلاق للألعاب المحمولة في التاريخ من حيث قاعدة اللاعبين التي تم بناؤها في الأسبوع الأول".

تم إطلاق "Call of Duty: Mobile" من قِبل Activision Blizzard Inc في الأول من أكتوبر، وقالت Sensers Tower إن الأرقام تعكس التنزيلات الفريدة في جميع أنحاء العالم عبر متجر تطبيقات Apple وGoogle Play.

وتم تطوير "Call of Duty" للهواتف المحمولة من قِبل شركة الإنترنت الصينية العملاقة Tencent Holdings Ltd، التي تمتلك أيضًا حصة في PubG's Bluehole وFortnite's Epic Games، ويعود الفضل في ذلك إلى انتشار ألعاب المعارك، حيث يتقاتل العشرات من اللاعبين عبر الإنترنت مع بعضهم البعض حتى الموت.

كانت الولايات المتحدة هي المركز الأول في التنزيلات، حيث حصلت على 17% من التنزيلات في أسبوع الإطلاق، تلتها الهند، حيث تتمتع PUBG بموطئ قدم قوي هناك.