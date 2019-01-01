لهذه الأجهزة فقط.. إنستجرام يطلق خاصية "الوضع الليلي"

أطلق موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، تحديث جديد للتطبيق الخاص به، بداية من اليوم، يدعم تشغيل خاصية الوضع المظلم "درك موود" أو الوضع الليلي، الذي من خلاله يتم تبديل لون التطبيق الأساسي بين الأبيض والأسود، لراحة أعين المستخدمين.

وتظهر الإضافة الجديدة على التطبيق في الأجهزة التي تعمل بنظامي iOS 13 وAndroid 10 فقط، بحسب موقع "the verge" المتخصص في التقنية والتكنولوجيا.

وأعلن رئيس إنستجرام آدم موسيري، أمس، أنه سوف يظهر الوضع المظلم الأنيق تلقائيًا للمستخدمين الذين قاموا بتحديث التطبيق وفعلوا الوضع المظلم على أجهزتهم.

وهو يجعل التمرير عبر موجز ويب الخاص بك والتنقل عبر Stories أسهل بكثير على العيون إذا لم تكن من محبي لوحة الألوان الظاهرة في Instagram والحدود البيضاء الساطعة .

ولكن لسوء الحظ، على الرغم من المظهر الجميل، لا يسمح إنستجرام للمستخدمين بتفعيل خاصية الوضع المظلم أو إيقاف تشغيلها داخل التطبيق نفسه، كما هو متاح في تويتر مثلا، ما قد يمثل مصدر إزعاج بسيط للمستخدمين الذين يفضلون وضع مظلم على مستوى التطبيق فقط.

وهذا يعني أنه يتطابق الوضع المظلم في إنستجرام مع إعدادات نظام أيفون وسامسونج -التي استقبلت التحديثات التي تدعم الوضع المظلم في لنظام- على مستوى النظام، أي أنه في حالة أن الوضع المظلم مفعل على الجهاز يكون مفعل في إنستجرام أيضا، والعكس صحيح.

وتأتي ميزة "الوضع المظلم" ضمن مجموعة من التحديثات التي ضمت إلغاء ميزة شهيرة في تطبيقه، بإزالة تبويب المتابعة Following، وفقا لتقارير موقع Buzzfeed News.

ويتيح تبويب Following معرفة ما يفعله متابعوك على إنستجرام من إعجابات وتعليقات، ويمكن الوصول إلى هذا التبويب من خلال النقر على علامة القلب الموجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق، وهو في التبويب نفسه حيث يمكن للمستخدم رؤية تفاعلات متابعيه مع منشوراته أو تعليقاته.