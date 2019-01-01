شاحن هاتف يتسبب في أزمة كبيرة بالدوري السعودي

07:58 م | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
جماهير الدوري السعودي

جماهير الدوري السعودي

كتب: وكالات

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تعطلت تقنية الفيديو"VAR"، في مباراة الفتح والنصر، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي، بسبب غريب يثير الدهشة.

ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن صحيفة "الرياضية" السعودية أن ما أدى إلى العطل هو أن أحد العاملين في الملعب فصل الأسلاك الخاصة بالأجهزة من أجل شحن هاتفه الخاص.

وجاء أيضا أنه بالرغم من أن العامل تسبب في مشكلة كبيرة، إلا أنه لم يكن على علم بأنه فصل الكهرباء.

وتوقفت تقنية الفيديو عن العمل في أكثر من 4 مباريات في الدوري السعودي، كشفها الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام. 

وقال تريساكو إنه تعطل الـVAR في مباريات الوحدة وأبها، وضمك والاتحاد، وضمك والوحدة، بالإضافة إلى أنه مباراة الفتح والنصر.

ونادى الإسباني بعدم المبالغة عند تعطل تقنية VAR، وطلب من الصحفيين التعامل معه مثل أي عطل يصيب البرمجيات الأخرى.

ويتصدر نادي الهلال ترتيب الدوري السعودي، برصيد 16 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن فريق الوحدة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل النصر حامل اللقب المركز الثامن برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة.

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